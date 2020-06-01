Путин проведет два международных телефонных разговора

"Президент работает в Ново-Огарево. У него сегодня запланировано два телефонных разговора, мы в течение дня будем информировать об этом, это международные телефонные разговоры", - сказал он журналистам.

"Сегодня День защиты детей. Вы знаете, что традиционно в этот день Путин обычно вручает награды многодетным семьям, встречается, как правило, с уполномоченным при президенте по правам ребёнка Анной Кузнецовой. Посредством телеконференции сегодня также такая встреча состоится, и, кроме того, на связи у президента и детского омбудсмена будут также многодетные семьи. Это традиция, которую президент сохраняет и поддерживает из года в год", - добавил Песков.