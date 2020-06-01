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Путин проведет два международных телефонных разговора
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РИА Новости

Путин проведет два международных телефонных разговора

12:33 01.06.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в День защиты детей проведёт в режиме видеоконференции встречу с уполномоченным по правам ребёнка Анной Кузнецовой, также у него запланированы два международных телефонных разговора, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Президент работает в Ново-Огарево. У него сегодня запланировано два телефонных разговора, мы в течение дня будем информировать об этом, это международные телефонные разговоры", - сказал он журналистам.
"Сегодня День защиты детей. Вы знаете, что традиционно в этот день Путин обычно вручает награды многодетным семьям, встречается, как правило, с уполномоченным при президенте по правам ребёнка Анной Кузнецовой. Посредством телеконференции сегодня также такая встреча состоится, и, кроме того, на связи у президента и детского омбудсмена будут также многодетные семьи. Это традиция, которую президент сохраняет и поддерживает из года в год", - добавил Песков.
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