Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-06-01T12:33
https://ria.ru/20200601/1572284562.html
В России учредили "Корпорацию морского приборостроения"
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/1b/1572077920_0:0:2778:1563_1036x0_80_0_0_8c1c8c8bb8d9ba6016adec2c5952ecd9.jpg
РИА Новости

В России учредили "Корпорацию морского приборостроения"

12:33 01.06.2020
340
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление об учреждении "Корпорации морского приборостроения", документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"Учредить от имени РФ акционерное общество "Корпорация морского приборостроения" (город Санкт-Петербург), 100% акций которого находится в федеральной собственности, с внесением в качестве вклада РФ в его уставный капитал акций акционерных обществ... а также денежных средств в размере 200 миллионов рублей", - говорится в документе.
Ранее президент РФ Владимир Путин поручил создать "Корпорацию морского приборостроения". Сообщалось, что предприятие создадут в целях совершенствования системы управления организациями морского приборостроения, сохранения и развития их научно-производственного потенциала.
В октябре 2019 года Минпромторг предложил создать корпорацию, полагая, что это позволит повысить эффективность управления деятельностью компаний, которые войдут в ее периметр. Тогда в пресс-службе министерства сообщали РИА Новости, что создание корпорации позволит решить проблему пересечения части основных компетенций предприятий, дублирования выпускаемой продукции, будет способствовать объединению компетенций и увеличению конкурентоспособности концернов.
1911011
Обсудить 0
Михаил МишустинВладимир ПутинЭкономика
Рекомендуем
Атомная подводная лодка стратегического назначения Князь Владимир проекта 955А
Главком ВМФ утвердил акт приемки "Князя Владимира" в состав флота
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по реализации ранее принятых мер поддержки экономики и социальной сферы
Мишустин доложит Путину о национальном плане восстановления экономики
Флаги стран-участниц саммита G7
В Кремле прокомментировали идею Трампа о приглашении России на саммит G7
Президент РФ Владимир Путин
Путин не планирует встречи с нефтяниками, заявил Песков
Российский пограничник
Режим закрытой границы не распространяется на официальные делегации
Президент РФ Владимир Путин
Путин проведет два международных телефонных разговора
Президент РФ Владимир Путин
Путин: продукция "Сухого" вызывает "определенную дрожь" у конкурентов
Сотрудники индонезийской полиции
В Индонезии экстремисты, возможно связанные с ИГ*, напали на полицейских
Ольга Бузова
Ольга Бузова рассказала о покушении на свою жизнь
Боец спецподразделения в Багдаде
Испания выведет в июле военных с тренировочной базы в Ираке
Американский ракетный эсминец USS Ross (DDG 71)
В Генштабе рассказали об агрессивной разведке США в Средиземноморье
Здание правительства РФ
Правительство одобрило договор о дружественных отношениях с Монголией
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
В России пока не принимали решения об открытии границ, заявил Песков
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко заявил, что не допустит "майданов" в период выборов президента
Солдаты Национальной гвардии США в Миннеаполисе
БДИПЧ ОБСЕ призвало американских полицейских проявлять сдержанность
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:22В России на этой неделе ожидаются крупные пожары в четырех округах
03:19Эксперт рассказала, какие приложения в смартфоне могут быть небезопасными
03:18На северных Курилах ввели режим ЧС из-за двух рыбаков с коронавирусом
03:14Три спутника для исследования Арктики начнут производить с 2021 года
03:11Сбербанк рассказал о популярных схемах мошенничества при онлайн-покупках
03:06Мантуров рассчитывает, что интернет-продажи алкоголя разрешат в 2020 году
03:03К Земле летит потенциально опасный астероид
03:01Трамп назвал охватившие страну беспорядки терроризмом
02:58Протестующие остаются на улицах Вашингтона, несмотря на комендантский час
02:56Ученые объяснили происхождение пирамид в Мексике
02:46Аргентина вновь продлила срок переговоров по долгу
02:43Директор "Южмаша" пожаловался на убытки из-за разрыва связей с Россией
02:39В России за сутки потушили 35 лесных пожаров
02:38Суд арестовал обвиняемого в похищении двухлетней девочки на Чукотке
02:36Трамп осмотрел окрестности Белого дома, пострадавшие от пожара
02:26В Иркутской области загорелось неэксплуатируемое здание
02:19Эксперт рассказал, как спасти телефон, если он утонул
02:18Трамп назвал ответственных за плохую защиту граждан от "бунтовщиков"
02:16В Нью-Йорке выросло число полицейских перед комендантским часом
02:10СМИ: Пентагон увеличивает число бойцов Нацгвардии в округе Колумбия
Лента новостейМолния