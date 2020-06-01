В России учредили "Корпорацию морского приборостроения"

"Учредить от имени РФ акционерное общество "Корпорация морского приборостроения" (город Санкт-Петербург), 100% акций которого находится в федеральной собственности, с внесением в качестве вклада РФ в его уставный капитал акций акционерных обществ... а также денежных средств в размере 200 миллионов рублей", - говорится в документе.