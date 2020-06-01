В Кремле ответили на заявления о причастности России к беспорядкам в США

Сотрудники полиции во время протестов в Миннеаполисе

Сотрудники полиции во время протестов в Миннеаполисе

"Какие-либо инсинуации <…> являются абсолютно неправильными, ошибочными, и, насколько мы понимаем, подобные инсинуации никак не могут отражать официальную точку зрения Вашингтона". Дмитрий Песков

Он добавил, что в Кремле внимательно наблюдают за тем, что происходит в США, и считают это внутренним делом.

"Мы никогда не вмешивались в американские дела и не собираемся вмешиваться сейчас", — заключил Песков.

Протесты в США

Беспорядки в американских городах вспыхнули после гибели в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда при задержании полицией. В интернете появились кадры, на которых видно, что на мужчину надели наручники, повалили его, причем один из полицейских наступил ему коленом на шею.

На видео задержанный несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Позже он умер в реанимации.

Четырех полицейских уволили, одного из них обвинили в убийстве по неосторожности.

Вашингтоне объявили комендантский час с 23:00.

После начала беспорядков Райс в эфире CNN заявила, что "не удивилась бы", узнав, что Россия подстрекает протестующих через соцсети.