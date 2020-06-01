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2020-06-01T14:02
https://ria.ru/20200601/1572284453.html
В Кремле ответили на заявления о причастности России к беспорядкам в США
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РИА Новости

В Кремле ответили на заявления о причастности России к беспорядкам в США

12:32 01.06.2020 (обновлено: 14:02 01.06.2020)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкСотрудники полиции во время протестов в Миннеаполисе
Сотрудники полиции во время протестов в Миннеаполисе
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Сотрудники полиции во время протестов в Миннеаполисе
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков прокомментировал высказывание Сьюзан Райс, советника президента США по национальной безопасности в администрации Барака Обамы, о причастности России к беспорядкам в Америке.

"Какие-либо инсинуации <…> являются абсолютно неправильными, ошибочными, и, насколько мы понимаем, подобные инсинуации никак не могут отражать официальную точку зрения Вашингтона".

Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на ежегодной большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
Дмитрий Песков
Он добавил, что в Кремле внимательно наблюдают за тем, что происходит в США, и считают это внутренним делом.
"Мы никогда не вмешивались в американские дела и не собираемся вмешиваться сейчас", — заключил Песков.
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Протесты в США

Беспорядки в американских городах вспыхнули после гибели в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда при задержании полицией. В интернете появились кадры, на которых видно, что на мужчину надели наручники, повалили его, причем один из полицейских наступил ему коленом на шею.
На видео задержанный несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Позже он умер в реанимации.
Четырех полицейских уволили, одного из них обвинили в убийстве по неосторожности.
В Вашингтоне объявили комендантский час с 23:00.
После начала беспорядков Райс в эфире CNN заявила, что "не удивилась бы", узнав, что Россия подстрекает протестующих через соцсети.
Бывший чиновник уточнила, что у нее нет никакой информации от разведки на этот счет.
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Сьюзан РайсВашингтон (город)Джордж ФлойдБеспорядки в США из-за убийства афроамериканцаРоссияДмитрий ПесковСШАВ мире
Популярные комментарии
Омериканцы правы, это все кремль виноват. Путин лично приехал и внушил тем копам убить негра. И в мессенджерах лично рассылкой занимался с призывами всякими. Ох уж эти русские.
1 июня, 12:57
Александр Сергеевич
30752103
Щя куевские експерды порезвятся тут.
1 июня, 12:46
ОИОлег Инкогнито
71321006
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