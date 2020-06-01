В Индонезии экстремисты, возможно связанные с ИГ*, напали на полицейских

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Неизвестные экстремисты вооруженные самурайским мечом, напали на полицейский пост в Индонезии, один страж порядка был убит, другой находится в критическом состоянии, передает агентство Франс Пресс.
Нападение произошло утром в понедельник в провинции Южный Калимантан, сообщил представитель национальной полиции Ахмад Рамадан. Полицейские ранили одного из экстремистов, он скончался по дороге больницу.
Помимо самурайского меча у нападавшего нашли коран и письмо с призывом к джихаду.
Правоохранительные органы расследуют связь нападения с террористической группировкой ИГ*.
* Террористическая организация, запрещена в России
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