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2020-06-01T12:32
https://ria.ru/20200601/1572284300.html
В России пока не принимали решения об открытии границ, заявил Песков
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РИА Новости

В России пока не принимали решения об открытии границ, заявил Песков

12:32 01.06.2020
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Москва пока не принимала решения об открытии границ для иностранцев, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Пока никаких решений относительно открытия границ для всех иностранцев не принималось, поэтому я ничего не могу сказать, будут ли такие решения приняты к моменту проведения парада", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, будут ли открыты границы для иностранных гостей к параду Победы, который запланирован на 24 июня.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаПарад ПобедыКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Дмитрий ПесковВ мире
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