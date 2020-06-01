В России пока не принимали решения об открытии границ, заявил Песков

"Пока никаких решений относительно открытия границ для всех иностранцев не принималось, поэтому я ничего не могу сказать, будут ли такие решения приняты к моменту проведения парада", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, будут ли открыты границы для иностранных гостей к параду Победы, который запланирован на 24 июня.