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БДИПЧ ОБСЕ призвало американских полицейских проявлять сдержанность
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РИА Новости

БДИПЧ ОБСЕ призвало американских полицейских проявлять сдержанность

12:30 01.06.2020
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© РИА Новости / Михаил Тургиев / Перейти в фотобанкСолдаты Национальной гвардии США в Миннеаполисе
Солдаты Национальной гвардии США в Миннеаполисе
© РИА Новости / Михаил Тургиев
Перейти в фотобанк
Солдаты Национальной гвардии США в Миннеаполисе. Архивное фото
ВАРШАВА, 1 июн – РИА Новости. БДИПЧ ОБСЕ призвало американских полицейских проявлять сдержанность по отношению к протестующим.
"Все страны ОБСЕ обязались обеспечить уважение свободы мирных собраний. Сотрудники правоохранительных органов должны вступить в диалог с протестующими, чтобы разрядить напряженность и проявить сдержанность, прибегая к применению силы", - говорится в сообщении БДИПЧ в Twitter, которое сопровождается хештегами #minneapolisprotests #FreedomOfAssembly.
По городам США прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда. Один из полицейских, который наступил коленом на шею Флойда при задержании, был обвинен в убийстве по неосторожности. В Миннеаполисе масштабные демонстрации продолжились в воскресенье. В Вашингтоне с 23.00 по местному времени (6.00 мск понедельника) был объявлен комендантский час.
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