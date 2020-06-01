ВАРШАВА, 1 июн – РИА Новости. БДИПЧ ОБСЕ призвало американских полицейских проявлять сдержанность по отношению к протестующим.
"Все страны ОБСЕ обязались обеспечить уважение свободы мирных собраний. Сотрудники правоохранительных органов должны вступить в диалог с протестующими, чтобы разрядить напряженность и проявить сдержанность, прибегая к применению силы", - говорится в сообщении БДИПЧ в Twitter, которое сопровождается хештегами #minneapolisprotests #FreedomOfAssembly.
All #OSCE countries have committed to ensuring respect for freedom of peaceful assembly. Law enforcement officers need to enter into dialogue with protesters to defuse tensions, and show restraint when resorting to the use of force #minneapolisprotests #FreedomOfAssembly. pic.twitter.com/glHIywCRCO— OSCE/ODIHR (@osce_odihr) June 1, 2020
По городам США прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда. Один из полицейских, который наступил коленом на шею Флойда при задержании, был обвинен в убийстве по неосторожности. В Миннеаполисе масштабные демонстрации продолжились в воскресенье. В Вашингтоне с 23.00 по местному времени (6.00 мск понедельника) был объявлен комендантский час.