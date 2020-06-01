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Ольга Бузова рассказала о покушении на свою жизнь
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РИА Новости

Ольга Бузова рассказала о покушении на свою жизнь

12:29 01.06.2020 (обновлено: 13:02 01.06.2020)
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкОльга Бузова
Ольга Бузова
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Певица и телеведущая Ольга Бузова рассказала телеканалу НТВ о покушении одного из поклонников.
По словам артистки, инцидент произошел, когда она только начинала сольную карьеру.

"Бывали ситуации, когда поклонники после концерта на машину кидались. Мне было тогда страшно. Я помню, как вышла на сцену, а на меня напал мужчина. Я получила травму. У меня была разбита губа", — сказала Бузова в эфире программы "Ты не поверишь!".

Бузова призналась, что после этого случая усилила охрану. Ведущая наняла троих телохранителей.
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НТВ (телеканал)Ольга Бузова
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1 июня, 12:42
Александр И
16111000
Ни одной песни в её исполнении не знаю, а туда же - певица.
1 июня, 12:33
Сергей Петрович Фруцкий
2430000
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