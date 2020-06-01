Ольга Бузова рассказала о покушении на свою жизнь

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Певица и телеведущая Ольга Бузова рассказала телеканалу НТВ о покушении одного из поклонников.
По словам артистки, инцидент произошел, когда она только начинала сольную карьеру.
"Бывали ситуации, когда поклонники после концерта на машину кидались. Мне было тогда страшно. Я помню, как вышла на сцену, а на меня напал мужчина. Я получила травму. У меня была разбита губа", — сказала Бузова в эфире программы "Ты не поверишь!".
Бузова призналась, что после этого случая усилила охрану. Ведущая наняла троих телохранителей.