Ольга Бузова рассказала о покушении на свою жизнь

"Бывали ситуации, когда поклонники после концерта на машину кидались. Мне было тогда страшно. Я помню, как вышла на сцену, а на меня напал мужчина. Я получила травму. У меня была разбита губа", — сказала Бузова в эфире программы "Ты не поверишь!".