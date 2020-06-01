ОНФ покажет обращение детей со словами благодарности приемным родителям

"ОНФ совместно с благотворительными фондами... объединили детей и взрослых из разных городов, чтобы сделать сюрприз и записать "видеоспасибо" приемным родителям России. Потому что приемные родители – это те, кто защитил, появился вовремя и поменял всю их жизнь", - говорится в сообщении.

"Очень здорово, что у нас была возможность в этом видеоролике показать, насколько дети благодарны своим родителям, которые нашли их и стали близкими взрослыми, сопровождая не только во время нахождения в семье, но и после, становясь им опорой", – цитирует пресс-служба слова эксперта ОНФ, руководителя детского благотворительного фонда "Солнечный город" Марины Аксеновой.