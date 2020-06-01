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ОНФ покажет обращение детей со словами благодарности приемным родителям
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РИА Новости

ОНФ покажет обращение детей со словами благодарности приемным родителям

12:27 01.06.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкОНФ
ОНФ
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
ОНФ. Архивное фото
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Общероссийский народный фронт (ОНФ) подготовил видеообращение выросших в приемных семьях детей со словами благодарности их родителям, сообщает пресс-служба движения.
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"ОНФ совместно с благотворительными фондами... объединили детей и взрослых из разных городов, чтобы сделать сюрприз и записать "видеоспасибо" приемным родителям России. Потому что приемные родители – это те, кто защитил, появился вовремя и поменял всю их жизнь", - говорится в сообщении.
В пресс-службе рассказали, что в акции приняла участие российская певица, музыкант и автор песен Светлана Сурганова, передавшая "видеоспасибо" своим приемным родителям. Дети по всей стране продолжают выкладывать видеообращения своим родителям в социальных сетях.
"Очень здорово, что у нас была возможность в этом видеоролике показать, насколько дети благодарны своим родителям, которые нашли их и стали близкими взрослыми, сопровождая не только во время нахождения в семье, но и после, становясь им опорой", – цитирует пресс-служба слова эксперта ОНФ, руководителя детского благотворительного фонда "Солнечный город" Марины Аксеновой.
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Светлана СургановаДень защиты детейОбщероссийский народный фронтОбщество
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