ОНФ покажет обращение детей со словами благодарности приемным родителям

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Общероссийский народный фронт (ОНФ) подготовил видеообращение выросших в приемных семьях детей со словами благодарности их родителям, сообщает пресс-служба движения.
Международный день защиты детей ежегодно отмечается 1 июня.
Вчера, 10:32Международный день защиты детей
"ОНФ совместно с благотворительными фондами... объединили детей и взрослых из разных городов, чтобы сделать сюрприз и записать "видеоспасибо" приемным родителям России. Потому что приемные родители – это те, кто защитил, появился вовремя и поменял всю их жизнь", - говорится в сообщении.
В пресс-службе рассказали, что в акции приняла участие российская певица, музыкант и автор песен Светлана Сурганова, передавшая "видеоспасибо" своим приемным родителям. Дети по всей стране продолжают выкладывать видеообращения своим родителям в социальных сетях.
"Очень здорово, что у нас была возможность в этом видеоролике показать, насколько дети благодарны своим родителям, которые нашли их и стали близкими взрослыми, сопровождая не только во время нахождения в семье, но и после, становясь им опорой", – цитирует пресс-служба слова эксперта ОНФ, руководителя детского благотворительного фонда "Солнечный город" Марины Аксеновой.