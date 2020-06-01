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2020-06-01T12:26
https://ria.ru/20200601/1572283789.html
Более 40 миллионов рублей доплатили хабаровским медикам после проверки
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РИА Новости

Более 40 миллионов рублей доплатили хабаровским медикам после проверки

12:26 01.06.2020
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© РИА Новости / Александр ГальперинМедицинские работники в госпитале COVID-19 в больнице No 122 им. Л. Г. Соколова в Санкт-Петербурге
Медицинские работники в госпитале COVID-19 в больнице No 122 им. Л. Г. Соколова в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Александр Гальперин
ХАБАРОВСК, 1 июн – РИА Новости. Более 600 медицинских работников в Хабаровском крае получили доплаты за работу с COVID-пациентами после вмешательства прокуроров, медикам начислено свыше 40 миллионов рублей, сообщает прокуратура региона в понедельник.
Ранее сообщалось, что медики пожаловались на то, что положенные за работу с заболевшими коронавирусной инфекцией доплаты они получили не в полном объеме. Прокуратура начала проверки.
Отмечается, что прокуроры городов и районов провели встречи с трудовыми коллективами учреждений здравоохранения. Установлено, что за особые условия работы медикам было выплачено более 144 миллионов из федерального бюджета и 60 миллионов рублей из краевого. Однако были выявлены нарушения при начислении стимулирующих выплат в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре, Николаевске-на-Амуре, Вяземском, Ульчском, Бикинском и Хабаровском районах.
"По результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования восстановлены права 620 медицинских работников на общую сумму свыше 40 миллионов рублей", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что в Комсомольске-на-Амуре прокурор города внес главному врачу станции скорой медицинской помощи представление, после рассмотрения которого выплаты перечислены 42 работникам, в том числе двум врачам по 100 тысяч рублей, 27 фельдшерам и 13 водителям – по 50 тысяч рублей. Аналогичное представление внесено главному врачу КГБУЗ "Бикинская центральная районная больница", оно находится на рассмотрении.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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