В Бельгии выявили 136 новых случаев заражения коронавирусом

Сообщается, что госпитализированы 25 пациентов с коронавирусом (40 человек накануне), число заболевших в отделениях интенсивной терапии составляет 163 (накануне сообщалось о 168), выписались 32 выздоровевших.

За прошедшие 24 часа скончались 19 человек с диагнозом или подозрением на коронавирус, всего с середины марта количество летальных исходов в Бельгии оценивается в 9 486, куда входят как подтвержденные случаи заболевания, так и подозрения на COVID-19.