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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-01T12:26
https://ria.ru/20200601/1572283700.html
В Бельгии выявили 136 новых случаев заражения коронавирусом
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/1d/1572179989_0:137:3072:1865_1036x0_80_0_0_95017cd6f4ccbcbafc073e02d2e7b5c0.jpg
РИА Новости

В Бельгии выявили 136 новых случаев заражения коронавирусом

12:26 01.06.2020
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© AP Photo / Francisco SecoПациент с коронавирусом переведенный из больницы в дом престарелых в Брюсселе
Пациент с коронавирусом переведенный из больницы в дом престарелых в Брюсселе
© AP Photo / Francisco Seco
БРЮССЕЛЬ, 1 июн – РИА Новости. За минувшие сутки в Бельгии зафиксировано 136 новых случаев заражения коронавирусом, общее число заболевших с середины марта составляет 58 517, сообщили в понедельник в кризисном штабе министерства здравоохранения страны.
Сообщается, что госпитализированы 25 пациентов с коронавирусом (40 человек накануне), число заболевших в отделениях интенсивной терапии составляет 163 (накануне сообщалось о 168), выписались 32 выздоровевших.
За прошедшие 24 часа скончались 19 человек с диагнозом или подозрением на коронавирус, всего с середины марта количество летальных исходов в Бельгии оценивается в 9 486, куда входят как подтвержденные случаи заболевания, так и подозрения на COVID-19.
С 4 мая в Бельгии продолжается поэтапная отмена мер изоляции. Населению рекомендуют носить защитные маски, ношение масок в общественном транспорте является обязательным. Ранее власти сообщили, что страна еще 12 апреля преодолела пик смертности от нового вируса, наблюдается устойчивая тенденция к постепенному снижению числа тяжелых пациентов и смертей.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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