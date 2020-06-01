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2020-06-01T12:41
https://ria.ru/20200601/1572283617.html
Саудовская Аравия заинтересовалась препаратом против COVID-19 из России
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РИА Новости

Саудовская Аравия заинтересовалась препаратом против COVID-19 из России

12:24 01.06.2020 (обновлено: 12:41 01.06.2020)
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкСотрудник лаборатории
Сотрудник лаборатории
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Сотрудник лаборатории. Архивное фото
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Министерство здравоохранения Саудовской Аравии заинтересовалось препаратом против нового коронавируса, произведенным в России, находится в контакте с Российском фондом прямых инвестиций (РФПИ) по вопросу борьбы с пандемией, заявил глава фонда Кирилл Дмитриев.
Первый в России препарат против COVID-19 "Авифавир" производства РФПИ и "ХимРар" получил одобрение Минздрава. В начале июня первые партии "Авифавира" будут направлены в Росздравнадзор для получения заключения на ввод в обращение.
"Мы провели несколько видеоконференций с министерством здравоохранения Саудовской Аравии по взаимодействию по коронавирусу во многих сферах, в том числе по данному препарату", - сказал Дмитриев на пресс-конференции.
"Мы видим значимый интерес от министерства здравоохранения Саудовской Аравии и считаем, что взаимодействие между Россией и Саудовской Аравией по этому препарату, и вообще взаимодействие России с другими странами - это крайне перспективно. Здесь абсолютно открытая позиция", - продолжил он.
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По словам Дмитриева, после выдачи патента Россия собирается "поделиться абсолютно со всем миром" модификациями и стандартами лечения. "Это международная история. Мы считаем, что сотрудничество России со многими странами по этому препарату - это очень важно", - подчеркнул глава фонда.
Первые поставки препарата в российские больницы ожидаются 11 июня. В июне в российские больницы планируется поставить 60 тысяч курсов "Авифавира".
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Российский фонд прямых инвестицийФедеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)Саудовская АравияОбщество
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