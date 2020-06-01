Саудовская Аравия заинтересовалась препаратом против COVID-19 из России

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Министерство здравоохранения Министерство здравоохранения Саудовской Аравии заинтересовалось препаратом против нового коронавируса, произведенным в России, находится в контакте с Российском фондом прямых инвестиций ( РФПИ ) по вопросу борьбы с пандемией, заявил глава фонда Кирилл Дмитриев

Первый в России препарат против COVID-19 "Авифавир" производства РФПИ и "ХимРар" получил одобрение Минздрава. В начале июня первые партии "Авифавира" будут направлены в Росздравнадзор для получения заключения на ввод в обращение.

"Мы провели несколько видеоконференций с министерством здравоохранения Саудовской Аравии по взаимодействию по коронавирусу во многих сферах, в том числе по данному препарату", - сказал Дмитриев на пресс-конференции.

"Мы видим значимый интерес от министерства здравоохранения Саудовской Аравии и считаем, что взаимодействие между Россией и Саудовской Аравией по этому препарату, и вообще взаимодействие России с другими странами - это крайне перспективно. Здесь абсолютно открытая позиция", - продолжил он.

По словам Дмитриева, после выдачи патента Россия собирается "поделиться абсолютно со всем миром" модификациями и стандартами лечения. "Это международная история. Мы считаем, что сотрудничество России со многими странами по этому препарату - это очень важно", - подчеркнул глава фонда.

Первые поставки препарата в российские больницы ожидаются 11 июня. В июне в российские больницы планируется поставить 60 тысяч курсов "Авифавира".