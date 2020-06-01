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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-01T12:48
https://ria.ru/20200601/1572283533.html
Врач заявил о снижении активности коронавируса
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/13/1571669568_0:23:3072:1751_1036x0_80_0_0_e709d420b3ef457906f7b53044e85a86.jpg
РИА Новости

Врач заявил о снижении активности коронавируса

12:24 01.06.2020 (обновлено: 12:48 01.06.2020)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкТестирование на наличие антител к COVID-19
Тестирование на наличие антител к COVID-19
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Главврач больницы Сан-Раффаэле в Милане Альберто Зангрильо заявил о снижении активности коронавируса.
По его словам, в последнее время в анализах заболевших COVID-19 наблюдается пониженное количество копий вируса, что свидетельствует о снижении вирусной нагрузки.

"Мазки, которые были взяты за последние десять дней, показали количественную вирусную нагрузку, которая бесконечно мала по сравнению с той, которая была проведена месяц или два месяца назад", — сказал он в эфире RAI Television.

Зангрильо также усомнился в возможности второй волны эпидемии в стране и призвал итальянцев не паниковать.
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