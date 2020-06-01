Врач заявил о снижении активности коронавируса

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Главврач больницы Сан-Раффаэле в Милане Альберто Зангрильо заявил о снижении активности коронавируса.
По его словам, в последнее время в анализах заболевших COVID-19 наблюдается пониженное количество копий вируса, что свидетельствует о снижении вирусной нагрузки.
"Мазки, которые были взяты за последние десять дней, показали количественную вирусную нагрузку, которая бесконечно мала по сравнению с той, которая была проведена месяц или два месяца назад", — сказал он в эфире RAI Television.
Зангрильо также усомнился в возможности второй волны эпидемии в стране и призвал итальянцев не паниковать.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 5,9 миллиона случаев заражения, свыше 367 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.