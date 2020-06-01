Первый энергоблок Запорожской АЭС отключили от сети

КИЕВ, 1 июн – РИА Новости. Первый энергоблок Первый энергоблок Запорожской АЭС на Украине отключен от энергосети и выведен в резерв в связи с балансовыми ограничениями в энергосистеме, сообщила в понедельник пресс-служба оператора украинских АЭС, компании " Энергоатом ".

"В 11.04 (совпадает с мск) 1 июня 2020 года энергоблок №1 Запорожской АЭС разгружен, отключен от энергосети и выведен в резерв в соответствии с регламентными процедурами в связи с балансовыми ограничениями в энергосистеме", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в работе находятся три энергоблока Запорожской АЭС, суммарная мощность генераторов составляет 2 020 МВт. На четвертом и пятом энергоблоках продолжается ремонт. Замечаний к работе основного оборудования действующих энергоблоков и персонала нет. Радиационный фон в районе расположения Запорожской АЭС и в санитарно-защитной зоне соответствует естественному радиационному фону.

Запорожская АЭС - крупнейший энергетический объект на Украине и в Европе с установленной мощностью 6000 МВт. Первый энергоблок был введен в эксплуатацию в 1984 году, второй — в 1985 году, третий — в 1986 году, четвертый — в 1987 году, пятый — в 1989 году, шестой — в 1995 году.

Ранее крупнейший частный инвестор в энергетику Украины компания ДТЭК объявила о выводе в простой с 20 апреля угледобывающего предприятия "Павлоградуголь", в состав которого входят 10 шахт, из-за "системного кризиса в энергетической отрасли Украины", возникшего в связи с невостребованностью украинской электроэнергии. Перед этим ДТЭК остановила шахты "Добропольеуголь", "Белозерская" и центральную обогатительную фабрику "Октябрьская" по той же причине.