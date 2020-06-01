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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-01T12:22
https://ria.ru/20200601/1572283340.html
В Ивановской области рассказали о новых случаях коронавируса
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/1b/1569237510_0:0:2960:1664_1036x0_80_0_0_97d078b92cb2158ebe874c7b05b9d5cb.jpg
РИА Новости

В Ивановской области рассказали о новых случаях коронавируса

12:22 01.06.2020
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© РИА Новости / Илья ПиталевВрач скорой помощи
Врач скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Врач скорой помощи. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 1 июн - РИА Новости. Число пациентов с коронавирусом в Ивановской области за сутки выросло на 80 и достигло 2057 человек, сообщила администрация региона.
"По состоянию на 1 июня 2020 года, на территории Ивановской области официально зарегистрированы 2057 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией (за сутки поставлено 80 диагнозов)", - говорится в сообщении.
К настоящему моменту в регионе выздоровели 786 пациентов с подтвержденным COVID-19, а 18 пациентов скончались.
Всего под наблюдением врачей с 29 января находились 13 475 человек (за сутки под наблюдение взяты 214 человек), 10 971 человек по истечении 14-дневного карантина выписаны (за сутки 102 человека). На сегодняшний день под наблюдением остаются 2504 человека с разными сроками окончания карантина.
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С 4 марта в области проводится обязательное тестирование на коронавирус всех больных с пневмонией. С 16 апреля на коронавирус тестируют пациентов с симптомами ОРВИ.
"Всего в группе пациентов с ОРВИ и пневмониями выявлено 945 положительных тестов на коронавирус (из них 59 за последние сутки). Общее количество COVID-положительных пневмоний на сегодняшний день составляет 570 случаев", - информирует облправительство.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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