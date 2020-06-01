В Ивановской области рассказали о новых случаях коронавируса

ВОРОНЕЖ, 1 июн - РИА Новости. Число пациентов с Число пациентов с коронавирусом Ивановской области за сутки выросло на 80 и достигло 2057 человек, сообщила администрация региона.

"По состоянию на 1 июня 2020 года, на территории Ивановской области официально зарегистрированы 2057 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией (за сутки поставлено 80 диагнозов)", - говорится в сообщении.

К настоящему моменту в регионе выздоровели 786 пациентов с подтвержденным COVID-19, а 18 пациентов скончались.

Всего под наблюдением врачей с 29 января находились 13 475 человек (за сутки под наблюдение взяты 214 человек), 10 971 человек по истечении 14-дневного карантина выписаны (за сутки 102 человека). На сегодняшний день под наблюдением остаются 2504 человека с разными сроками окончания карантина.

С 4 марта в области проводится обязательное тестирование на коронавирус всех больных с пневмонией. С 16 апреля на коронавирус тестируют пациентов с симптомами ОРВИ.

"Всего в группе пациентов с ОРВИ и пневмониями выявлено 945 положительных тестов на коронавирус (из них 59 за последние сутки). Общее количество COVID-положительных пневмоний на сегодняшний день составляет 570 случаев", - информирует облправительство.