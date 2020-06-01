Эксперт: США могут затруднить возвращение танкеров из Венесуэлы в Иран

ТЕГЕРАН, 1 июн – РИА Новости, Антон Быстров. США могут затруднить передвижение танкеров, перевозивших топливо в Венесуэлу, обратно в Иран, считает эксперт по международным вопросам и геополитике Бахрам Амирахмадиан.

За последнее время в Венесуэлу из Ирана прибыли четыре танкера с топливом и оборудованием для НПЗ. В ближайшее время ожидается прибытие пятого. При этом танкеры сопровождались венесуэльскими военными.

Эксперт рассказал РИА Новости, почему США не стали чинить препятствия танкерам во время плавания в латиноамериканскую страну, а также предположил, при каких условиях танкеры могут столкнуться с проблемами.

По его словам, отправка танкеров в Венесуэлу представляет собой экономическую деятельность Ирана в двусторонней торговле, для которой использовались международные воды.

"Ни одна страна и ни одна сила не может помешать международному судоходству в свободных водах, если только нет международных санкций со стороны ООН , касающихся, к примеру, поставок оружия стороне, против которой введены санкции, или других подобных ограничений", - сказал Амирахмадиан.

По его словам, отсутствие каких-либо проблем при осуществлении торговой деятельности также стало возможным за счет того, что Тегеран Каракас не прибегали к безналичным расчетам с помощью долларов путем проведения банковских операций, что могут отслеживать и чему могут препятствовать США, поскольку обе страны находятся под санкциями со стороны Вашингтона

"Не прибегая к банковской системе, Венесуэла смогла провести торговые операции за счет либо наличных денег, либо посредством клиринга. Именно по этой причине США не смогли что-либо сделать, что могло бы помешать обмену", - добавил эксперт.

Однако он не исключил, что на обратном пути танкеры могут столкнуться с проблемами, но при условии их захода в порты американских союзников.

"Конечно, существует такая вероятность, что если танкерам нужно будет дозаправиться в портах союзников США, суда могут временно задержаться, их могут не обеспечить горючим или не обслужить, таким образом мешая (продолжению их плавания)", - сказал Амирахмадиан.

Он также объяснил, зачем стране с одним из крупнейших запасов нефти в мире понадобился иранский бензин: в Иране из-за ситуации с коронавирусом возникли излишки, которые необходимо было продать, в Венесуэле мощности по переработке на НПЗ упали из-за изнашиваемости оборудования, добавилась и политическая нестабильность.

Ранее газета Wall Street Journal сообщала, что администрация президента США Дональда Трампа изучает возможность введения новых санкций против Ирана, чтобы заблокировать экспорт иранской нефти в Венесуэлу. После того как пять иранских танкеров отправились в Венесуэлу, рассматривается вопрос о санкциях против экипажей танкеров или конфискации этих танкеров в случае дозаправки в портах третьих стран.