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2020-06-01T12:22
https://ria.ru/20200601/1572283284.html
Эксперт: США могут затруднить возвращение танкеров из Венесуэлы в Иран
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РИА Новости

Эксперт: США могут затруднить возвращение танкеров из Венесуэлы в Иран

12:22 01.06.2020
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© REUTERS / Miraflores PalaceТанкер Fortune в порту Венесуэлы
Танкер Fortune в порту Венесуэлы
© REUTERS / Miraflores Palace
Танкер Fortune в порту Венесуэлы . Архивное фото
ТЕГЕРАН, 1 июн – РИА Новости, Антон Быстров. США могут затруднить передвижение танкеров, перевозивших топливо в Венесуэлу, обратно в Иран, считает эксперт по международным вопросам и геополитике Бахрам Амирахмадиан.
За последнее время в Венесуэлу из Ирана прибыли четыре танкера с топливом и оборудованием для НПЗ. В ближайшее время ожидается прибытие пятого. При этом танкеры сопровождались венесуэльскими военными.
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Эксперт рассказал РИА Новости, почему США не стали чинить препятствия танкерам во время плавания в латиноамериканскую страну, а также предположил, при каких условиях танкеры могут столкнуться с проблемами.
По его словам, отправка танкеров в Венесуэлу представляет собой экономическую деятельность Ирана в двусторонней торговле, для которой использовались международные воды.
"Ни одна страна и ни одна сила не может помешать международному судоходству в свободных водах, если только нет международных санкций со стороны ООН, касающихся, к примеру, поставок оружия стороне, против которой введены санкции, или других подобных ограничений", - сказал Амирахмадиан.
По его словам, отсутствие каких-либо проблем при осуществлении торговой деятельности также стало возможным за счет того, что Тегеран и Каракас не прибегали к безналичным расчетам с помощью долларов путем проведения банковских операций, что могут отслеживать и чему могут препятствовать США, поскольку обе страны находятся под санкциями со стороны Вашингтона.
"Не прибегая к банковской системе, Венесуэла смогла провести торговые операции за счет либо наличных денег, либо посредством клиринга. Именно по этой причине США не смогли что-либо сделать, что могло бы помешать обмену", - добавил эксперт.
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Однако он не исключил, что на обратном пути танкеры могут столкнуться с проблемами, но при условии их захода в порты американских союзников.
"Конечно, существует такая вероятность, что если танкерам нужно будет дозаправиться в портах союзников США, суда могут временно задержаться, их могут не обеспечить горючим или не обслужить, таким образом мешая (продолжению их плавания)", - сказал Амирахмадиан.
Он также объяснил, зачем стране с одним из крупнейших запасов нефти в мире понадобился иранский бензин: в Иране из-за ситуации с коронавирусом возникли излишки, которые необходимо было продать, в Венесуэле мощности по переработке на НПЗ упали из-за изнашиваемости оборудования, добавилась и политическая нестабильность.
Ранее газета Wall Street Journal сообщала, что администрация президента США Дональда Трампа изучает возможность введения новых санкций против Ирана, чтобы заблокировать экспорт иранской нефти в Венесуэлу. После того как пять иранских танкеров отправились в Венесуэлу, рассматривается вопрос о санкциях против экипажей танкеров или конфискации этих танкеров в случае дозаправки в портах третьих стран.
Президент Ирана Хасан Роухани пообещал США "проблемы", если иранские танкеры, в том числе идущие в Венесуэлу, столкнутся с трудностями из-за действий Вашингтона.
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