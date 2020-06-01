Николай Коляда закроет театр и отправит артистов в отпуск

"Сегодня я выдал последний раз зарплату своим артистам, подсчитал остатки, оказалось, что еще смогу до 7 июня что-то заплатить, и все - больше денег нет. Так что с 7 июня театр закрываю и всех артистов отправляю в бессрочный отпуск без сохранения зарплаты. Как они будут выживать - не знаю. Все сегодня закрыто. В Екатеринбурге сейчас непростая ситуация с коронавирусом, так что подработать им негде. Нам посоветовали встать на биржу труда, но это, говорят, очень трудно - слишком много желающих", - сказал Коляда.

Он также добавил, что прекрасно понимает, что сейчас всем непросто, частных театров в России много, и все они в таком же положении. "Жалко театр, который успешно существует уже 18 лет, создан коллектив, репертуар. И мы всегда неплохо зарабатывали сами себе на жизнь, играли по несколько спектаклей в день, много гастролировали и в России, и за рубежом. Никто не думал, что что-то может измениться. Но вот случилось", - признался Коляда.