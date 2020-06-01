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Культура
2020-06-01T12:19
https://ria.ru/20200601/1572283097.html
Николай Коляда закроет театр и отправит артистов в отпуск
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РИА Новости

Николай Коляда закроет театр и отправит артистов в отпуск

12:19 01.06.2020
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкЗдание "Коляда-театра" в Екатеринбурге
Здание Коляда-театра в Екатеринбурге
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Здание "Коляда-театра" в Екатеринбурге. Архивное фото
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Известный режиссер и драматург Николай Коляда сообщил РИА Новости, что вынужден закрыть свой частный театр в Екатеринбурге, известный в России и за рубежом, и отправить артистов в бессрочный отпуск без сохранения зарплаты.
"Сегодня я выдал последний раз зарплату своим артистам, подсчитал остатки, оказалось, что еще смогу до 7 июня что-то заплатить, и все - больше денег нет. Так что с 7 июня театр закрываю и всех артистов отправляю в бессрочный отпуск без сохранения зарплаты. Как они будут выживать - не знаю. Все сегодня закрыто. В Екатеринбурге сейчас непростая ситуация с коронавирусом, так что подработать им негде. Нам посоветовали встать на биржу труда, но это, говорят, очень трудно - слишком много желающих", - сказал Коляда.
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Он поблагодарил всех, кто в это сложное время помогал театру. "Многие - простые зрители, друзья, коллеги - присылали нам деньги, кто сколько может: Дмитрий Бертман, Григорий Заславский, Александр Калягин", - отметил Коляда.
Он также добавил, что прекрасно понимает, что сейчас всем непросто, частных театров в России много, и все они в таком же положении. "Жалко театр, который успешно существует уже 18 лет, создан коллектив, репертуар. И мы всегда неплохо зарабатывали сами себе на жизнь, играли по несколько спектаклей в день, много гастролировали и в России, и за рубежом. Никто не думал, что что-то может измениться. Но вот случилось", - признался Коляда.
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КультураКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Дмитрий БертманНиколай КолядаАлександр КалягинЕкатеринбург
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