Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-06-01T12:18
https://ria.ru/20200601/1572283065.html
В результате стрельбы в Чикаго за три дня погибли не менее 16 человек
https://cdn23.img.ria.ru/images/146652/41/1466524139_0:85:3000:1773_1036x0_80_0_0_411a94f7a94eab4d5d3adb76bc976513.jpg
РИА Новости

В результате стрельбы в Чикаго за три дня погибли не менее 16 человек

12:18 01.06.2020
1154
© Fotolia / EugeneFАмериканский полицейский
Американский полицейский
© Fotolia / EugeneF
Американский полицейский. Архивное фото
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Шестнадцать человек погибли за три дня в ходе ряда инцидентов со стрельбой в американском Чикаго, по меньшей мере еще 30 ранены, сообщает местное подразделение телеканала NBC со ссылкой на полицию.
По его данным, последний инцидент зафиксирован в 13.41 воскресенья (22.41 мск).
Протесты в США
31 мая, 21:25
В Чикаго задействуют силы нацгвардии
В настоящий момент в Чикаго действует комендантский час, введенный из-за протестов, вспыхнувших после гибели афроамериканца Джорджа Флойда в результате действий полицейского. Кроме того, мэр города Лори Лайтфут заявила в воскресенье, что в городе будут задействованы силы Национальной гвардии.
733825
Обсудить 1
ЧикагоВ мире
Рекомендуем
Врач скорой медицинской помощи возле автомобиля
В Вологодской области нашли тела пятерых рыбаков
Автомобиль Следственного комитета РФ
На юге Красноярского края нашли убитой пропавшую школьницу
Эмблема на форме сотрудника полиции
В Москве у мужчины похитили рюкзак с 12 миллионами рублей
Пекин
Китай обещал решительный отпор действиям США, подрывающим его интересы
Солдаты Национальной гвардии США в Миннеаполисе
Эксперт прокомментировал протесты в США
Сотрудники полиции во время акции протеста в Вашингтоне, США
Протестующие в США пытались сжечь историческую "церковь президентов"
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
В МИД ответили на утверждения о причастности России к беспорядкам в США
Американские флаги в Вашингтоне
Эксперт: США могут начать "подкупать" Россию для противостояния с Китаем
Сотрудники полиции во время протестов в Миннеаполисе
В Кремле ответили на заявления о причастности России к беспорядкам в США
Запорожская АЭС
Первый энергоблок Запорожской АЭС отключили от сети
Рамиль Шамсутдинов
Обвинение Шамсутдинову дополнят статьей о покушении на убийство
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко заявил, что знает, откуда на Белоруссию "ветры дуют"
Автомобиль скорой помощи в Казахстане
В Казахстане медведица растерзала россиянина
Кадры операция по ликвидации террористов в Ингушетии
В Ингушетии ликвидировали двух боевиков
Самолет Boeing-777 авиакомпании Аэрофлот заходит на посадку в Международном аэропорту Шереметьево
В Шереметьево рассказали об инциденте с самолетом "Аэрофлота" при посадке
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:19Эксперт рассказала, какие приложения в смартфоне могут быть небезопасными
03:18На северных Курилах ввели режим ЧС из-за двух рыбаков с коронавирусом
03:14Три спутника для исследования Арктики начнут производить с 2021 года
03:11Сбербанк рассказал о популярных схемах мошенничества при онлайн-покупках
03:06Мантуров рассчитывает, что интернет-продажи алкоголя разрешат в 2020 году
03:03К Земле летит потенциально опасный астероид
03:01Трамп назвал охватившие страну беспорядки терроризмом
02:58Протестующие остаются на улицах Вашингтона, несмотря на комендантский час
02:56Ученые объяснили происхождение пирамид в Мексике
02:46Аргентина вновь продлила срок переговоров по долгу
02:43Директор "Южмаша" пожаловался на убытки из-за разрыва связей с Россией
02:39В России за сутки потушили 35 лесных пожаров
02:38Суд арестовал обвиняемого в похищении двухлетней девочки на Чукотке
02:36Трамп осмотрел окрестности Белого дома, пострадавшие от пожара
02:26В Иркутской области загорелось неэксплуатируемое здание
02:19Эксперт рассказал, как спасти телефон, если он утонул
02:18Трамп назвал ответственных за плохую защиту граждан от "бунтовщиков"
02:16В Нью-Йорке выросло число полицейских перед комендантским часом
02:10СМИ: Пентагон увеличивает число бойцов Нацгвардии в округе Колумбия
02:06Британия выделит 160 миллионов фунтов на борьбу с COVID-19 в Йемене
Лента новостейМолния