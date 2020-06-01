В результате стрельбы в Чикаго за три дня погибли не менее 16 человек

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Шестнадцать человек погибли за три дня в ходе ряда инцидентов со стрельбой в американском Чикаго, по меньшей мере еще 30 ранены, сообщает местное подразделение телеканала NBC со ссылкой на полицию.
По его данным, последний инцидент зафиксирован в 13.41 воскресенья (22.41 мск).
31 мая, 21:25В Чикаго задействуют силы нацгвардии
В настоящий момент в Чикаго действует комендантский час, введенный из-за протестов, вспыхнувших после гибели афроамериканца Джорджа Флойда в результате действий полицейского. Кроме того, мэр города Лори Лайтфут заявила в воскресенье, что в городе будут задействованы силы Национальной гвардии.