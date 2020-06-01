Умер знаменитый американский художник и скульптор Христо Явашев

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Американский художник и скульптор болгарского происхождения Христо Явашев, прославившийся тем, что "упаковывал" в ткань различные объекты, скончался в Нью-Йорке на 85-м году жизни, сообщается на официальной странице художника в Facebook.

"Художник Христо Владимиров Явашев, известный как Христо, скончался от естественных причин сегодня, 31 мая 2020 года, в своем доме в Нью-Йорке. Ему было 84 года", - говорится в сообщении.

"Христо прожил свою жизнь в полной мере, он не только придумывал то, что казалось невозможным, но и претворял это в жизнь. Творчество Христо и Жанны-Клод объединяло людей во всем мире, и их работы продолжать жить в наших сердцах и воспоминаниях", - отмечается в заявлении офиса Христо.

Христо родился 13 июня 1935 года в Габрово в Болгарии. Он покинул Болгарию в 1957 году, переехав сначала в Прагу, затем бежал в Вену, а затем переехал в Женеву. В 1958 году Христо отправился в Париж, где познакомился с Жанной-Клод Дена де Гийебон, которая стала не только его женой, но и партнером в создании монументальных произведений искусства. Жанна-Клод скончалась 18 ноября 2009 года.

Христо и Жанна-Клод прославились на весь мир благодаря своим проектам, в рамках которых они упаковывали в кусок ткани различные объекты: от пишущей машинки и стула до здания Рейхстага и моста Пон-Нёф (Новый мост) в Париже. Наиболее известные его работы включаю "Обернутый берег" в Сиднее, "Бегущая изгородь. Калифорния" (1972–76), "Окруженные острова" во Флориде (1980–83), "Обернутый Пон-Неф" в Париже (1975–85), "Зонтики в Японии - США" (1984–91), "Обернутый рейхстаг" в Берлине (1972–95) и многие другие.

© Христо, 1935 Христо, эскиз к проекту Триумфально арки, пресс-служба BRAFA © Христо, 1935 Христо, эскиз к проекту Триумфально арки, пресс-служба BRAFA