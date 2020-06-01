Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
2020-06-01T13:15
https://ria.ru/20200601/1572282809.html
Умер знаменитый американский художник и скульптор Христо Явашев
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572313303_0:61:2043:1210_1036x0_80_0_0_a7d23038a35507acde7e6f8901260ae9.jpg
РИА Новости

Умер знаменитый американский художник и скульптор Христо Явашев

13:15 01.06.2020
96
© REUTERS / Lutz Schmidt Американский скульптор и художник Христо Явашев возле обернутого здания Рейхстага
 Американский скульптор и художник Христо Явашев возле обернутого здания Рейхстага
© REUTERS / Lutz Schmidt
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Американский художник и скульптор болгарского происхождения Христо Явашев, прославившийся тем, что "упаковывал" в ткань различные объекты, скончался в Нью-Йорке на 85-м году жизни, сообщается на официальной странице художника в Facebook.
"Художник Христо Владимиров Явашев, известный как Христо, скончался от естественных причин сегодня, 31 мая 2020 года, в своем доме в Нью-Йорке. Ему было 84 года", - говорится в сообщении.
CC BY 2.5 / Martin Dürrschnabel / Христо Явашев и Жанна-Клод
Христо Явашев и Жанна-Клод
CC BY 2.5 / Martin Dürrschnabel /
Христо Явашев и Жанна-Клод
"Христо прожил свою жизнь в полной мере, он не только придумывал то, что казалось невозможным, но и претворял это в жизнь. Творчество Христо и Жанны-Клод объединяло людей во всем мире, и их работы продолжать жить в наших сердцах и воспоминаниях", - отмечается в заявлении офиса Христо.
Христо родился 13 июня 1935 года в Габрово в Болгарии. Он покинул Болгарию в 1957 году, переехав сначала в Прагу, затем бежал в Вену, а затем переехал в Женеву. В 1958 году Христо отправился в Париж, где познакомился с Жанной-Клод Дена де Гийебон, которая стала не только его женой, но и партнером в создании монументальных произведений искусства. Жанна-Клод скончалась 18 ноября 2009 года.
CC0 / Bruce McAllister / "Занавес долины", Колорадо, США, 1972
Занавес долины, Колорадо, США, 1972
1 из 3
"Занавес долины", Колорадо, США, 1972
CC0 / Bruce McAllister /
CC BY-SA 3.0 / Dddeco / "Зонтики в Японии - США" (1984–91)
Зонтики в Японии - США (1984–91)
2 из 3
"Зонтики в Японии - США" (1984–91)
CC BY-SA 3.0 / Dddeco /
CC BY-SA 2.5 / Airair / "Обернутый Пон-Неф" в Париже (1975–85)
Обернутый Пон-Неф в Париже (1975–85)
3 из 3
"Обернутый Пон-Неф" в Париже (1975–85)
CC BY-SA 2.5 / Airair /
1 из 3
"Занавес долины", Колорадо, США, 1972
CC0 / Bruce McAllister /
2 из 3
"Зонтики в Японии - США" (1984–91)
CC BY-SA 3.0 / Dddeco /
3 из 3
"Обернутый Пон-Неф" в Париже (1975–85)
CC BY-SA 2.5 / Airair /
Христо и Жанна-Клод прославились на весь мир благодаря своим проектам, в рамках которых они упаковывали в кусок ткани различные объекты: от пишущей машинки и стула до здания Рейхстага и моста Пон-Нёф (Новый мост) в Париже. Наиболее известные его работы включаю "Обернутый берег" в Сиднее, "Бегущая изгородь. Калифорния" (1972–76), "Окруженные острова" во Флориде (1980–83), "Обернутый Пон-Неф" в Париже (1975–85), "Зонтики в Японии - США" (1984–91), "Обернутый рейхстаг" в Берлине (1972–95) и многие другие.
© Христо, 1935Христо, эскиз к проекту Триумфально арки, пресс-служба BRAFA
Христо, эскиз к проекту Триумфально арки, пресс-служба BRAFA
© Христо, 1935
Христо, эскиз к проекту Триумфально арки, пресс-служба BRAFA
В сообщении также отмечается, что проект Христо под названием "Обернутая Триумфальная арка" в Париже пройдет по плану художника с 18 сентября по 3 октября 2021 года. Когда пройдет, запланированная на апрель в Центре Помпиду выставка пока не известно.
Монтаж выставки Ван Эйк. Оптическая революция
3 февраля, 08:00Культура
Ван Эйк, Рафаэль, Гойя. Какие "блокбастеры" покажут в музеях Европы
000300
КультураНовости культурыВыставкиМузеи
Рекомендуем
Сказки о Золотой рыбке по сказке А.С. Пушкина, Иркутского областного ТЮЗа им. А.Вампилова
Праздник юного зрителя. Спектакли для детей и подростков
Кадр из фильма Довод
Звезда "Довода" намекнул на связь нового фильма Нолана с "Началом"
Здание Коляда-театра в Екатеринбурге
Николай Коляда закроет театр и отправит артистов в отпуск
Режиссер Кирилл Серебренников перед заседанием в Мещанском суде Москвы по делу Седьмой студии
Адвокат рассказал о третьей экспертизе по делу Серебренникова
Сцена шоу Голос
Кастинги новых сезонов шоу "Голос" и "Голос 60+" начнутся 1 июля
Советские врачи и представители Красного креста среди узников Освенцима в первые часы после освобождения лагеря
Колоссальная смертность: в нацистской неволе чаще всего гибли дети
Кубинско-американский художник Хорхе-Родригес Жерад во время работы над картиной Somos La Luz на парковке около музея Queens в Нью-Йорке
На парковке музея в Нью-Йорке появилось огромное изображение медработника
РИА Новости. Екатерина Чеснокова, STF
На актера Джона Кьюсака напали полицейские в Чикаго
Здание Министерства внутренних дел Российской Федерации
Сергея Лебедева назначили начальником Следственного департамента МВД
Молотов и Риббентроп после подписания советско-германского договора о дружбе и границе между СССР и Германией
В Совфеде назвали пакт Молотова-Риббентропа вынужденным шагом для СССР
Поэт Давид Самойлов
Биография Давида Самойлова
Участники вокального проекта Ты супер!
Финалисты "Ты супер!" дали онлайн-концерт в день защиты детей
Мариинский театр в Санкт-Петербурге
Театры и музеи подготовили онлайн-программы ко Дню защиты детей
Протестующие возле Белого дома в Вашингтоне, США
Мединский сравнил фильм "Джокер" и видео с беспорядками в США
Солдаты Национальной гвардии США в Миннеаполисе
Эксперт оценил влияние беспорядков на президентскую гонку в США
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:19Эксперт рассказала, какие приложения в смартфоне могут быть небезопасными
03:18На северных Курилах ввели режим ЧС из-за двух рыбаков с коронавирусом
03:14Три спутника для исследования Арктики начнут производить с 2021 года
03:11Сбербанк рассказал о популярных схемах мошенничества при онлайн-покупках
03:06Мантуров рассчитывает, что интернет-продажи алкоголя разрешат в 2020 году
03:03К Земле летит потенциально опасный астероид
03:01Трамп назвал охватившие страну беспорядки терроризмом
02:58Протестующие остаются на улицах Вашингтона, несмотря на комендантский час
02:56Ученые объяснили происхождение пирамид в Мексике
02:46Аргентина вновь продлила срок переговоров по долгу
02:43Директор "Южмаша" пожаловался на убытки из-за разрыва связей с Россией
02:39В России за сутки потушили 35 лесных пожаров
02:38Суд арестовал обвиняемого в похищении двухлетней девочки на Чукотке
02:36Трамп осмотрел окрестности Белого дома, пострадавшие от пожара
02:26В Иркутской области загорелось неэксплуатируемое здание
02:19Эксперт рассказал, как спасти телефон, если он утонул
02:18Трамп назвал ответственных за плохую защиту граждан от "бунтовщиков"
02:16В Нью-Йорке выросло число полицейских перед комендантским часом
02:10СМИ: Пентагон увеличивает число бойцов Нацгвардии в округе Колумбия
02:06Британия выделит 160 миллионов фунтов на борьбу с COVID-19 в Йемене
Лента новостейМолния