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2020-06-01T12:14
https://ria.ru/20200601/1572282743.html
В Хабаровском крае наблюдают за рекой Мая, подтопившей поселки
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РИА Новости

В Хабаровском крае наблюдают за рекой Мая, подтопившей поселки

12:14 01.06.2020
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© РИА Новости / Александр ЯнышевПаводок в Хабаровске
Паводок в Хабаровске
© РИА Новости / Александр Янышев
Паводок в Хабаровске. Архивное фото
ХАБАРОВСК, 1 июн – РИА Новости. Ежесуточный мониторинг уровня воды в реке Мая введен в Хабаровском крае, где подтоплены поселок Нелькан и село Аим и ожидается дальнейший подъем уровня воды, сообщает региональное правительство.
В понедельник из-за интенсивного таяния снега вышла из берегов река Мая, она подтопила 20 придомовых территорий и один жилой дом в поселке Нелькан. Утром уровень воды составлял 569 сантиметров при неблагоприятном уровне в 560 сантиметров. Жильцы подтопленного дома отселены к родственникам. В Нелькане введен режим ЧС.
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"В ближайшие двое суток у села Нелькан будет смещаться гребень паводка, 2 и 3 июня уровень воды может достигнуть 600 сантиметров, опасные явления начинаются при 620 сантиметрах. Кроме того, по прогнозам гидрологов, 3-5 июня села Аим также может подняться вода до отметки 850 сантиметров. Неблагоприятные явления там начинаются при 900 сантиметрах. За обоими селами сейчас организовано ежесуточное наблюдение", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в течение дня уровень воды у Нелькана поднялся на 4 сантиметра - до 574 сантиметров. В зоне подтопления 22 приусадебных участка и 1 жилой дом. К ликвидации последствий разлива реки привлечено 32 человека, более 10 единиц техники. При необходимости сельчан эвакуируют с подтопленных территорий в пункт временного размещения, развернутый на базе местной школы.
"Ситуация в Аяно-Майском районе находится на контроле в правительстве края и ГУМЧС России. Главам муниципальных образований даны рекомендации по предотвращению ЧС. Органы управления и силы территориальной подсистемы РСЧС приведены в полную готовность", - говорится в сообщении.
По данным Дальневосточного УГМС, в Хабаровском крае сейчас также подтоплены поймы рек Уссури и Уда на глубину 0,1-1,1 метра. На отдельных реках наблюдается подъем воды на 30-92 сантиметров в сутки.
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НельканХабаровский крайПроисшествия
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