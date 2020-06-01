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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-01T12:13
https://ria.ru/20200601/1572282665.html
В ЛНР число заразившихся коронавирусом достигло 419
https://cdn23.img.ria.ru/images/7e4/2/4/1564255684_0:20:3074:1749_1036x0_80_0_0_96dc0843a2056f4e26a10663d3d0ea5e.jpg
РИА Новости

В ЛНР число заразившихся коронавирусом достигло 419

12:13 01.06.2020
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкТест-системы для диагностики нового коронавируса
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Тест-системы для диагностики нового коронавируса. Архивное фото
ЛУГАНСК, 1 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев новой коронавирусной инфекции в самопровозглашенной Луганской народной республике достигло 419, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе минздрава ЛНР.
По данным минздрава ЛНР, по состоянию на утро 30 мая в республике были выявлены 405 заболевших с COVID-19. Также в ведомстве сообщали о смерти шести человек, у которых был выявлен коронавирус, среди них - двое врачей. На территории всей республики действует ряд ограничительных мер, в городе Свердловске - строгие карантинные ограничения.
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Скорость распространения нового коронавируса
"Всего по состоянию на 9.00 (совпадает с мск) 1 июня зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории Луганской народной республики – 419", - сообщили в пресс-службе.
Уточняется, что 31 мая выявлено восемь новых случаев заболевания, в общей сложности выписаны 306 человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 5,9 миллиона случаев заражения, свыше 367 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыМинздрав ЛНРЛуганская Народная РеспубликаСвердловскВОЗВ мире
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