Власти Коми могут отменить первый этап снятия мер по коронавирусу

"Последние несколько дней наблюдается рост показателей заболеваемости. Количество занятых коек в специализированных больницах превысило 50%. Одновременно с этим я вижу, как люди относятся к мерам предосторожности. На улице лишь немногие носят маски. Уверен, что и в магазинах ситуация не лучше. Видимо, появилась убежденность, что опасность миновала. На самом деле это не так", - написал Уйба в понедельник на своей странице в "ВКонтакте".