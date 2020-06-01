Власти Коми могут отменить первый этап снятия мер по коронавирусу

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июн – РИА Новости. Власти Коми имеют основания для отмены действующего с 29 мая первого этапа снятия ограничений по коронавирусу из-за пренебрежительного отношения жителей к санитарным нормам и роста заболеваемости, сообщил врио главы республики Владимир Уйба.
"Последние несколько дней наблюдается рост показателей заболеваемости. Количество занятых коек в специализированных больницах превысило 50%. Одновременно с этим я вижу, как люди относятся к мерам предосторожности. На улице лишь немногие носят маски. Уверен, что и в магазинах ситуация не лучше. Видимо, появилась убежденность, что опасность миновала. На самом деле это не так", - написал Уйба в понедельник на своей странице в "ВКонтакте".
"Нарастает количество госпитализированных, а с учетом длительности пребывания в больнице и меньшего количества выздоровевших мы уже сегодня имеем основания к отмене первого этапа. Так как показатель заполняемости коек уже выходит за рамки", - добавил он.
Врио главы Коми призвал жителей региона соблюдать меры предосторожности, чтобы не допустить новых вспышек COVID-19.
В Коми подтверждено 1352 случая коронавируса (+30 за сутки).
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.