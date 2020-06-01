Протестующие в США пытались сжечь историческую "церковь президентов"

В ночь на понедельник протестующие сорвали с церкви Святого Иоанна флаг и сожгли его. Вандалы также разбили окно церкви и оставили на ее стене граффити. Они попытались поджечь здание изнутри, но пожарным удалось ликвидировать возгорание.

По городам США прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда. Один из полицейских, который наступил коленом на шею Флойда при задержании, был обвинен в убийстве по неосторожности. В Миннеаполисе масштабные демонстрации продолжились в воскресенье. В Вашингтоне с 23.00 по местному времени (6.00 мск понедельника) был объявлен комендантский час.