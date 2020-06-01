Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-06-01T12:11
https://ria.ru/20200601/1572282296.html
Протестующие в США пытались сжечь историческую "церковь президентов"
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572270272_0:380:2965:2048_1036x0_80_0_0_ce527b9597436b42f9163c0582612031.jpg
РИА Новости

Протестующие в США пытались сжечь историческую "церковь президентов"

12:11 01.06.2020
372
© AP Photo / Alex BrandonСотрудники полиции во время акции протеста в Вашингтоне, США
Сотрудники полиции во время акции протеста в Вашингтоне, США
© AP Photo / Alex Brandon
Сотрудники полиции во время акции протеста в Вашингтоне, США
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Участники акций протеста рядом с Белым домом в Вашингтоне осквернили и подожгли историческую "церковь президентов", сообщает телеканал NBC4Washington.
В ночь на понедельник протестующие сорвали с церкви Святого Иоанна флаг и сожгли его. Вандалы также разбили окно церкви и оставили на ее стене граффити. Они попытались поджечь здание изнутри, но пожарным удалось ликвидировать возгорание.
Глава епархии Вашингтона Мэриэнн Бадд сообщила газете Washington Post, что поджог произошел на цокольном этаже, где расположены офисные помещения. В момент пожара в церкви никого не было.
Желто-белая церковь Святого Иоанна была воздвигнута на площади Лафайетт в начале XIX века. Ее называют "церковью президентов", поскольку лидеры США искали здесь духовное руководство в критические моменты национальной истории. Согласно сайту церкви, ее службы начиная с Джеймса Мэдисона (1809-1817) по крайней мере один раз посетили все американские президенты.
Миннеаполис возвращается к мирной жизни
06:35
Миннеаполис начинает возвращаться к нормальной жизни
По городам США прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда. Один из полицейских, который наступил коленом на шею Флойда при задержании, был обвинен в убийстве по неосторожности. В Миннеаполисе масштабные демонстрации продолжились в воскресенье. В Вашингтоне с 23.00 по местному времени (6.00 мск понедельника) был объявлен комендантский час.
381152
Обсудить 0
Новости - Религия и мировоззрениеВашингтон (город)СШАВ мире
Рекомендуем
Пекин
Китай обещал решительный отпор действиям США, подрывающим его интересы
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
В МИД ответили на утверждения о причастности России к беспорядкам в США
Американский полицейский
В результате стрельбы в Чикаго за три дня погибли не менее 16 человек
Солдаты Национальной гвардии США в Миннеаполисе
БДИПЧ ОБСЕ призвало американских полицейских проявлять сдержанность
Американские флаги в Вашингтоне
Эксперт: США могут начать "подкупать" Россию для противостояния с Китаем
Ольга Бузова
Ольга Бузова рассказала о покушении на свою жизнь
Запорожская АЭС
Первый энергоблок Запорожской АЭС отключили от сети
Танкер Fortune в порту Венесуэлы
Эксперт: США могут затруднить возвращение танкеров из Венесуэлы в Иран
Солдаты Национальной гвардии США в Миннеаполисе
Эксперт прокомментировал протесты в США
Автомобиль скорой помощи в Казахстане
В Казахстане медведица растерзала россиянина
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко заявил, что знает, откуда на Белоруссию "ветры дуют"
Солдаты Национальной гвардии США в Луисвилле
Нацгвардию привлекли для подавления беспорядков в 21 американском штате
Автомобиль Следственного комитета РФ
На юге Красноярского края нашли убитой пропавшую школьницу
Здание Министерства иностранных дел Китая в Пекине
МИД Китая прокомментировал угрозы США по введению санкций против Гонконга
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
В России пока не принимали решения об открытии границ, заявил Песков
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:51В Бостоне семь полицейских пострадали во время протестов
12:51В Эстонии смягчили ряд ограничений по коронавирусу
12:49В Норильске дизельное топливо утекло в реки после разлива на ТЭЦ
12:49Всех въезжающих в Севастополь из-за пределов Крыма тестируют на COVID-19
12:49Число зараженных коронавирусом на Филиппинах превысило 18,5 тысячи
12:44Испания выведет в июле военных с тренировочной базы в Ираке
12:42Депутат предложила обнулить для турбизнеса плату за аренду пляжей
12:41В Кремле прокомментировали идею Трампа о приглашении России на саммит G7
12:37В Свердловской области умерли два пациента с коронавирусом
12:37Лукашенко заявил, что не допустит "майданов" в период выборов президента
12:35Путин не планирует встречи с нефтяниками, заявил Песков
12:35Песков заявил, что в Кремле внимательно наблюдают за беспорядками в США
12:34Главком ВМФ утвердил акт приемки "Князя Владимира" в состав флота
12:34Мишустин доложит Путину о национальном плане восстановления экономики
12:33Путин проведет два международных телефонных разговора
12:33В России учредили "Корпорацию морского приборостроения"
12:33Режим закрытой границы не распространяется на официальные делегации
12:32В Индонезии экстремисты, возможно связанные с ИГ*, напали на полицейских
12:32В России пока не принимали решения об открытии границ, заявил Песков
12:32В Кремле ответили на заявления о причастности России к беспорядкам в США
Лента новостейМолния