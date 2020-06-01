Протестующие в США пытались сжечь историческую "церковь президентов"

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Участники акций протеста рядом с Белым домом в Вашингтоне осквернили и подожгли историческую "церковь президентов", сообщает телеканал NBC4Washington.
В ночь на понедельник протестующие сорвали с церкви Святого Иоанна флаг и сожгли его. Вандалы также разбили окно церкви и оставили на ее стене граффити. Они попытались поджечь здание изнутри, но пожарным удалось ликвидировать возгорание.
Глава епархии Вашингтона Мэриэнн Бадд сообщила газете Washington Post, что поджог произошел на цокольном этаже, где расположены офисные помещения. В момент пожара в церкви никого не было.
Желто-белая церковь Святого Иоанна была воздвигнута на площади Лафайетт в начале XIX века. Ее называют "церковью президентов", поскольку лидеры США искали здесь духовное руководство в критические моменты национальной истории. Согласно сайту церкви, ее службы начиная с Джеймса Мэдисона (1809-1817) по крайней мере один раз посетили все американские президенты.
По городам США прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда. Один из полицейских, который наступил коленом на шею Флойда при задержании, был обвинен в убийстве по неосторожности. В Миннеаполисе масштабные демонстрации продолжились в воскресенье. В Вашингтоне с 23.00 по местному времени (6.00 мск понедельника) был объявлен комендантский час.