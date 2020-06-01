Китай обещал решительный отпор действиям США, подрывающим его интересы

ПЕКИН, 1 июн – РИА Новости. Китай настроен на сотрудничество с США , но даст решительный ответ любым действиям, подрывающим интересы развития Китая , заявил в понедельник официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон намерен в связи с рассмотрением парламентом Китая законопроекта о национальной безопасности в Гонконге пересмотреть отношения с Гонконгом, включая предоставляемые автономии льготы, а также пригрозил наложить санкции на официальных лиц Китая и Гонконга, которые, по их мнению, подрывают автономию Гонконга.

"Китай настроен на сотрудничество с США для развития двусторонних отношений, характеризующихся неконфронтацией и взаимной выгодой, но вместе с тем Китай будет решительно защищать свою безопасность, суверенитет и интересы безопасности. Любые действия и заявления США, подрывающие интересы развития Китая, будут встречены решительными контрмерами", - заявил на брифинге Чжао Лицзянь, комментируя слова Трампа.

Он подчеркнул, что США никогда не смогут сдержать развитие Китая.

"Грубое вмешательство американской стороны в этот (Гонконга – ред) вопрос противоречит нормам международного права и основополагающим принципам международных отношений и поэтому обречено на провал", - добавил представитель внешнеполитического ведомства Китая.

Острое недовольство антиправительственных сил Гонконга и ряда западных чиновников вызвало принятие Всекитайским собранием народных представителей (главным законодательным органом КНР) "Решения о создании и совершенствовании правовой системы и правоприменительных механизмов по обеспечению национальной безопасности в специальном административном районе Гонконг".