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Китай обещал решительный отпор действиям США, подрывающим его интересы
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РИА Новости

Китай обещал решительный отпор действиям США, подрывающим его интересы

12:07 01.06.2020
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© РИА Новости / Александр Макаров / Перейти в фотобанкПекин
Пекин
© РИА Новости / Александр Макаров
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Пекин. Архивное фото
ПЕКИН, 1 июн – РИА Новости. Китай настроен на сотрудничество с США, но даст решительный ответ любым действиям, подрывающим интересы развития Китая , заявил в понедельник официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон намерен в связи с рассмотрением парламентом Китая законопроекта о национальной безопасности в Гонконге пересмотреть отношения с Гонконгом, включая предоставляемые автономии льготы, а также пригрозил наложить санкции на официальных лиц Китая и Гонконга, которые, по их мнению, подрывают автономию Гонконга.
"Китай настроен на сотрудничество с США для развития двусторонних отношений, характеризующихся неконфронтацией и взаимной выгодой, но вместе с тем Китай будет решительно защищать свою безопасность, суверенитет и интересы безопасности. Любые действия и заявления США, подрывающие интересы развития Китая, будут встречены решительными контрмерами", - заявил на брифинге Чжао Лицзянь, комментируя слова Трампа.
Он подчеркнул, что США никогда не смогут сдержать развитие Китая.
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"Грубое вмешательство американской стороны в этот (Гонконга – ред) вопрос противоречит нормам международного права и основополагающим принципам международных отношений и поэтому обречено на провал", - добавил представитель внешнеполитического ведомства Китая.
Острое недовольство антиправительственных сил Гонконга и ряда западных чиновников вызвало принятие Всекитайским собранием народных представителей (главным законодательным органом КНР) "Решения о создании и совершенствовании правовой системы и правоприменительных механизмов по обеспечению национальной безопасности в специальном административном районе Гонконг".
Законопроект, разработанный специально для Гонконга, будет предусматривать запрет на подрывную и сепаратистскую деятельность. Он предполагает запрет на любые виды подстрекательства, направленные на свержение центрального правительства, а также терроризм и вмешательство извне.
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