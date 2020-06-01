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75 лет Великой Победы
2020-06-01T12:05
https://ria.ru/20200601/1572281953.html
Италия пока не получила официального приглашения на Парад Победы
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/09/1571203615_0:0:3440:1936_1036x0_80_0_0_0acf7469c7679db50851e4e1349c62a3.jpg
РИА Новости

Италия пока не получила официального приглашения на Парад Победы

12:05 01.06.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВоздушный парад Победы в Москве
Воздушный парад Победы в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Воздушный парад Победы в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 1 июн – РИА Новости. Италия пока не получила официального приглашения на Парад Победы 24 июня, но предполагается, что приглашение должно прийти на имя премьер-министра, который подтверждал свое участие в Параде 9 мая, сказал посол Италии в Москве Паскуале Терраччано.
"Мы пока не получили официального приглашения, поэтому не могу ответить на ваш вопрос ( о том, кто от Италии примет участие в Параде Победы – ред.), но я полагаю, из того, что я читал в прессе и из того, что нам сообщили в МИД, приглашение должно прийти на уровне главы правительства, то есть премьер-министра (Джузеппе - ред.) Конте, который подтвердил свое участие 9 мая, но сейчас я не могу сказать, что будет 24 июня, так как приглашение еще не пришло", - сказал итальянский посол в ходе онлайн-брифинга, организованного МИА "Россия сегодня" .
Президент России Владимир Путин 26 мая объявил, что Парад Победы пройдет 24 июня.
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Вчера, 20:08
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75 лет Великой ПобедыРоссияПарад ПобедыВладимир ПутинИталияВ мире
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