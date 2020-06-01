Италия пока не получила официального приглашения на Парад Победы

"Мы пока не получили официального приглашения, поэтому не могу ответить на ваш вопрос ( о том, кто от Италии примет участие в Параде Победы – ред.), но я полагаю, из того, что я читал в прессе и из того, что нам сообщили в МИД, приглашение должно прийти на уровне главы правительства, то есть премьер-министра (Джузеппе - ред.) Конте, который подтвердил свое участие 9 мая, но сейчас я не могу сказать, что будет 24 июня, так как приглашение еще не пришло", - сказал итальянский посол в ходе онлайн-брифинга, организованного МИА "Россия сегодня" .