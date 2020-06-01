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2020-06-01T12:03
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Эксперт: США могут начать "подкупать" Россию для противостояния с Китаем
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РИА Новости

Эксперт: США могут начать "подкупать" Россию для противостояния с Китаем

12:03 01.06.2020
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© AP Photo / Jon ElswickАмериканские флаги в Вашингтоне
Американские флаги в Вашингтоне
© AP Photo / Jon Elswick
Американские флаги в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. США, приглашая Россию на саммит G7, могут начать неявно "подкупать" Москву, требуя взамен выступить на стороне Вашингтона в торговой войне против Пекина, другие приглашенные страны также выбраны Соединенными Штатами неслучайно, так как являются крупнейшими экономическими силами в Азиатско-Тихоокеанском регионе, считает президент Русско-Азиатском союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что намерен отложить саммит G7 до сентября и пригласить на него четыре страны, включая РФ (Россию, Индию, Южную Корею и Австралию). Позднее директор Белого дома по стратегическим коммуникациям Алисса Фара заявила, что саммит расширенной группы стран позволит обсудить "будущее Китая".
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"Согласно нашим прогнозам, США начнут неявно, но все же "подкупать" Россию, а взамен потребуют выступить на стороне Штатов в торговой войне против Китая. Состав государств, которые должны примкнуть к G7 тоже неслучаен: это крупнейшие экономические силы в АТР: Индия, у которой активно развивается конфликт с Китаем, Австралия, которая уже испытала ответное санкционное давление со стороны Поднебесной, Корея - мощный и экономически развитый сосед КНР с крупной базой американских сил в регионе и Россия, которая является наиболее могущественным из потенциальных союзников Китая в грядущем противостоянии", - говорится в комментарии Манкевича, поступившем в РИА Новости.
По его словам, Трамп при успешных договорённостях убивает сразу несколько "зайцев". Как отметил Манкевич, во-первых, президент США тем самым демонстративно перед выборами покажет международное единство перед внешним врагом, роль которого в мировой повестке теперь выполняет Китай. "Вместе с тем, предложение дружбы России можно расценивать как игру с огнём: если сейчас протестующие разбили звезду Дональда Трампа на аллее славы, то годами ранее вокруг звезды обосновались протесты, где митингующие в шапках-ушанках в жару стояли с российскими флагами, намекая на причастность России к результатам американских выборов", - подчеркнул эксперт.
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"Во-вторых, включение Австралии, Южной Кореи и Индии в G7 означает не укрепление влияния этих стран, а расширение антикитайского лагеря, при этом мнение этих стран по остальным вопросам вряд ли будет учитываться. В-третьих, экономика США на фоне протестов ослабевает, а политический консенсус разрушается. Европа все сильнее отдаёт предпочтение торговому сотрудничеству с Китаем. Вместе с тем, последний пакет антикитайских санкций со стороны США также выглядит беззубо. Заметно, что реальные экономические санкции сейчас слишком дорогое удовольствие, поэтому Трамп пытается добиться символической победы в виде глобального антикитайского альянса", - пояснил Манкевич.
По его мнению, России в таком случае остается сделать выбор: идти по пути сопряжения ЕАЭС и китайской инициативы "Один пояс, один путь" или же играть против Китая, и добиваться снятия американских и европейских санкций.
"При этом частая смена курсов с Западного на Восточный и обратно может подорвать репутацию Москвы как надежного партнера в целом ряде регионов, включая Африку, Азию и Латинскую Америку, которые являются приоритетными для российской внешней политики и внешней торговли", - отмечает Манкевич.
Ранее Трамп написал в Twitter, что хочет провести саммит в очном формате, несмотря на пандемию коронавируса, "в намеченные даты или около того". Изначально планировалось, что саммит состоится 10-12 июня. Позднее Белый дом допустил, что саммит пройдет до конца месяца.
Очередной виток ухудшения отношений КНР и США наблюдается на фоне пандемии коронавируса. Власти США, включая президента, регулярно обвиняют Китай в неспособности сдержать распространение коронавируса, сокрытии фактов, несвоевременной реакции. В свою очередь, Китай считает, что США намеренно пытается помешать реализации торговой сделки между странами.
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В Южной Корее прокомментировали планы Трампа пригласить ее на саммит G7
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Виталий МанкевичРоссияЕвразийский экономический союзG7Дональд ТрампМоскваКитайСШАВ мире
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