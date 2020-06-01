Эксперт: США могут начать "подкупать" Россию для противостояния с Китаем

"Согласно нашим прогнозам, США начнут неявно, но все же "подкупать" Россию, а взамен потребуют выступить на стороне Штатов в торговой войне против Китая. Состав государств, которые должны примкнуть к G7 тоже неслучаен: это крупнейшие экономические силы в АТР: Индия, у которой активно развивается конфликт с Китаем, Австралия, которая уже испытала ответное санкционное давление со стороны Поднебесной, Корея - мощный и экономически развитый сосед КНР с крупной базой американских сил в регионе и Россия, которая является наиболее могущественным из потенциальных союзников Китая в грядущем противостоянии", - говорится в комментарии Манкевича, поступившем в РИА Новости.