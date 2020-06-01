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2020-06-01T12:02
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Правительство одобрило договор о дружественных отношениях с Монголией
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РИА Новости

Правительство одобрило договор о дружественных отношениях с Монголией

12:02 01.06.2020
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© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийЗдание правительства РФ
Здание правительства РФ
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Здание правительства РФ. Архивное фото
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Правительство России одобрило договор о дружественных отношениях и всеобъемлющем партнерстве РФ и Монголии, соответствующее постановление премьер-министра Михаила Мишустина опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
"Одобрить и представить президенту РФ для внесения на ратификацию в Государственную думу Федерального Собрания РФ Договор о дружественных отношениях и всеобъемлющем партнерстве между Российской Федерацией и Монголией, подписанный в Улан-Баторе 3 сентября 2019 года", - говорится в документе.
Министр энергетики РФ Александр Новак
3 декабря 2019, 14:47
Россия и Монголия договорились о сотрудничестве в электроэнергетике
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РоссияМихаил МишустинУлан-БаторМонголияПолитика
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