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2020-06-01T12:00
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Лукашенко заявил, что знает, откуда на Белоруссию "ветры дуют"
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РИА Новости

Лукашенко заявил, что знает, откуда на Белоруссию "ветры дуют"

12:00 01.06.2020
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 1 июн - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что знает, откуда "ветры дуют" на белорусскую землю, но в республике научились бороться "с этими ветрами и ураганами".
Как передает агентство Sputnik Беларусь, Лукашенко в понедельник провел встречу с председателем Комитета государственной безопасности Валерием Вакульчиком.
"Мы знаем, откуда ветры дуют на нашу белорусскую землю. К сожалению, не с той стороны, откуда хотелось бы. Но мы готовы к любым ветрам. Тем более, изучая в свое время историю нашего государства, советскую историю. Да и вы тоже знаете, что на Беларусь ветры всегда дули с разных сторон. Отличительной особенностью сегодняшнего этапа является то, что все-таки мы научились бороться с этими ветрами и ураганами. Тогда мы бороться не умели. Поэтому и не имели суверенного и независимого государства", - сказал глава государства.
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