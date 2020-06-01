Лукашенко заявил, что знает, откуда на Белоруссию "ветры дуют"

МИНСК, 1 июн - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что знает, откуда "ветры дуют" на белорусскую землю, но в республике научились бороться "с этими ветрами и ураганами".
Как передает агентство Sputnik Беларусь, Лукашенко в понедельник провел встречу с председателем Комитета государственной безопасности Валерием Вакульчиком.
"Мы знаем, откуда ветры дуют на нашу белорусскую землю. К сожалению, не с той стороны, откуда хотелось бы. Но мы готовы к любым ветрам. Тем более, изучая в свое время историю нашего государства, советскую историю. Да и вы тоже знаете, что на Беларусь ветры всегда дули с разных сторон. Отличительной особенностью сегодняшнего этапа является то, что все-таки мы научились бороться с этими ветрами и ураганами. Тогда мы бороться не умели. Поэтому и не имели суверенного и независимого государства", - сказал глава государства.
В настоящее время в Белоруссии проходит кампания по выборам президента, выборы назначены на 9 августа. Накануне первый замглавы МВД республики Геннадий Казакевич заявил, что ситуация в Белоруссии в период политической кампании серьезно накаляется, однако ведомство располагает необходимым арсеналом сил и средств для обеспечения безопасности.
В пятницу в Гродно состоялся пикет в поддержку выдвижения кандидатом в президенты Светланы Тихановской – супруги белорусского видеоблогера Сергея Тихановского, в ходе которого был задержан он сам и более десяти его сторонников. В МВД республики тогда сообщили, что участники пикета были задержаны за применение насилия в отношении сотрудников милиции, возбуждено уголовное дело. Правозащитники заявили, что считают Тихановского политическим заключенным, и потребовали его освобождения.