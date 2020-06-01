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Распространение нового коронавируса
2020-06-01T12:00
https://ria.ru/20200601/1572281636.html
Россия пожертвует в МККК 500 тысяч швейцарских франков
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/11/1570206588_0:0:1280:720_1036x0_80_0_0_15cc1d6c1ef864a4ffacfc85d1eedb4f.jpg
РИА Новости

Россия пожертвует в МККК 500 тысяч швейцарских франков

12:00 01.06.2020
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© Фото предоставлено МИД ЛНРДоставка гуманитарного груза от МККК
Доставка гуманитарного груза от МККК
© Фото предоставлено МИД ЛНР
Доставка гуманитарного груза от МККК. Архивное фото
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Россия сделает добровольный взнос в размере 500 тысяч швейцарских франков в Международный комитет Красного Креста (МККК), для финансирования борьбы с новой коронавирусной инфекцией, соответствующее распоряжение премьер-министра РФ Михаила Мишустина опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
"Осуществить в 2020 году за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета внесение добровольного взноса в бюджет Международного Комитета Красного Креста в размере 500 тысяч швейцарских франков для финансирования в 2020 году расходов, связанных с принятием мер по борьбе с новой коронавирусной инфекцией", - говорится в документе.
Донецк
29 мая, 14:05Распространение нового коронавируса
МККК доставил в Донецк более трех тонн помощи для медработников
Отмечается, что МИД РФ должен проинформировать МККК о принятом решении. Кроме того, вместе с Министерством финансов РФ МИД должен согласовать условия и порядок перечисления денежных средств.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Михаил МишустинВ мире
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