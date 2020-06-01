Россия пожертвует в МККК 500 тысяч швейцарских франков

"Осуществить в 2020 году за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета внесение добровольного взноса в бюджет Международного Комитета Красного Креста в размере 500 тысяч швейцарских франков для финансирования в 2020 году расходов, связанных с принятием мер по борьбе с новой коронавирусной инфекцией", - говорится в документе.