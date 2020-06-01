Россия пожертвует в МККК 500 тысяч швейцарских франков

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Россия сделает добровольный взнос в размере 500 тысяч швейцарских франков в Международный комитет Красного Креста (МККК), для финансирования борьбы с новой коронавирусной инфекцией, соответствующее распоряжение премьер-министра РФ Михаила Мишустина опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
"Осуществить в 2020 году за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета внесение добровольного взноса в бюджет Международного Комитета Красного Креста в размере 500 тысяч швейцарских франков для финансирования в 2020 году расходов, связанных с принятием мер по борьбе с новой коронавирусной инфекцией", - говорится в документе.
Отмечается, что МИД РФ должен проинформировать МККК о принятом решении. Кроме того, вместе с Министерством финансов РФ МИД должен согласовать условия и порядок перечисления денежных средств.
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