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Распространение нового коронавируса
2020-06-01T11:57
https://ria.ru/20200601/1572281533.html
Маас раскритиковал решение Трампа разорвать отношения с ВОЗ
https://cdn23.img.ria.ru/images/155096/76/1550967645_0:466:2814:2048_1036x0_80_0_0_7a1ede0ca43b3f44b020eb7ccede9018.jpg
РИА Новости

Маас раскритиковал решение Трампа разорвать отношения с ВОЗ

11:57 01.06.2020
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел ФРГ Хайко Маас
Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас. Архивное фото
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Глава МИД ФРГ Хайко Маас раскритиковал решение президента США Дональда Трампа разорвать отношения с Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), назвав это "неправильным сигналом в неподходящее время".
Трамп ранее заявил, что страна прекращает отношения с ВОЗ, поскольку организация "отказалась проводить требуемые реформы". По его словам, США "перенаправят эти средства всему миру на срочные нужды здравоохранения".
"Решение президента США Дональда Трампа прекратить сотрудничество с ВОЗ - это неправильный сигнал в неподходящее время", - сказал Маас.
По его словам, для борьбы с пандемией коронавируса "нужно международное сотрудничество, а не односторонние национальные шаги". "Нам нужен скоординированный и солидарный ответ всех государств и ООН с сильной ВОЗ в центре", - заявил министр изданиям медиагруппы Funke.
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Он объявил о намерении вести интенсивные переговоры, чтобы убедить в этом подходе американское правительство. Министр предостерег, что число инфицированных продолжает расти, а кризис охватывает все новые страны. По мнению Мааса, было бы верным извлечь урок из пандемии и провести необходимые реформы.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 5,9 миллиона случаев заражения, свыше 367 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыХайко МаасДональд ТрампМИД ГерманииВОЗООНСШАВ мире
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