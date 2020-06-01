Маас раскритиковал решение Трампа разорвать отношения с ВОЗ

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Глава МИД ФРГ Глава МИД ФРГ Хайко Маас раскритиковал решение президента США Дональда Трампа разорвать отношения с Всемирной организацией здравоохранения ( ВОЗ ), назвав это "неправильным сигналом в неподходящее время".

Трамп ранее заявил, что страна прекращает отношения с ВОЗ, поскольку организация "отказалась проводить требуемые реформы". По его словам, США "перенаправят эти средства всему миру на срочные нужды здравоохранения".

"Решение президента США Дональда Трампа прекратить сотрудничество с ВОЗ - это неправильный сигнал в неподходящее время", - сказал Маас.

По его словам, для борьбы с пандемией коронавируса "нужно международное сотрудничество, а не односторонние национальные шаги". "Нам нужен скоординированный и солидарный ответ всех государств и ООН с сильной ВОЗ в центре", - заявил министр изданиям медиагруппы Funke.

Он объявил о намерении вести интенсивные переговоры, чтобы убедить в этом подходе американское правительство. Министр предостерег, что число инфицированных продолжает расти, а кризис охватывает все новые страны. По мнению Мааса, было бы верным извлечь урок из пандемии и провести необходимые реформы.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 5,9 миллиона случаев заражения, свыше 367 тысяч человек скончались.