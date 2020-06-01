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Держатели карт Visa смогут оформить рассрочку на платежном устройстве
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РИА Новости

Держатели карт Visa смогут оформить рассрочку на платежном устройстве

11:57 01.06.2020
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© РИА Новости / Алексей ФилипповБанковская карта платежной системы VISA
Банковская карта платежной системы VISA
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Банковская карта платежной системы VISA. Архивное фото
МОСКВА, 1 июня - РИА Новости. Держатели карт платежной системы Visa в России смогут оформить рассрочку в момент оплаты товара на платежном устройстве, пока новая услуга доступна клиентам банка "Хоум Кредит" и только по картам рассрочки Visa, но в перспективе ее планируется распространить и на обычные дебетовые карты, сообщила компания в понедельник.
"Теперь, оплачивая товар на кассе магазина картой рассрочки Visa, у покупателя появилась возможность выбрать опцию "Рассрочка" непосредственно на POS-терминале. После этого клиент магазина увидит предложение своего банка по рассрочке и сможет выбрать срок, а также увидеть условия предоставления услуги. После согласия клиента с условиями предоставления рассрочки стоимость покупки будет разделена на равные части, а условия предоставления услуги – распечатаны на чеке", - говорится в пресс-релизе.
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Сервис призван упростить процедуру оформления рассрочки, экономя время для покупателей и ресурсы для продавцов, непосредственно в момент покупки и без дополнительного обращения в банк. Теперь у покупателя нет необходимости заполнять заявки на оформление рассрочки у каждого отдельного финансового учреждения.
"Это в конечном итоге расширит спектр доступных для потребителей товаров с простым и понятным механизмом оплаты равными платежами, а ритейлерам позволит повысить продажи и уровень лояльности клиентов. В дальнейшем сервис будет также масштабирован на дебетовые карты Visa", – отметил вице-президент и руководитель департамента продуктов Visa в России Юрий Топунов.
На первом этапе после запуска сервис доступен держателям карт рассрочки Visa банка "Хоум Кредит" при покупке товаров в сети магазинов бытовой техники DNS в Новосибирске. Эквайером выступил банк "Русский Стандарт".
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