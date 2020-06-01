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В Крыму нашли кепку пропавшей девочки
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РИА Новости

В Крыму нашли кепку пропавшей девочки

11:56 01.06.2020
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© РИА Новости / Алексей СухоруковПолицейский
Полицейский
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Полицейский. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн - РИА Новости. Кепку пропавшей в Крыму шестилетней девочки нашли в километре от места, где ее потеряли, сообщил РИА Новости представитель добровольцев "Лиза Алерт Крым".
Ранее сообщалось, что в районе Северо-Крымского канала возле поселка Ленино в Крыму потерялся ребенок 2014 года рождения. Возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения ребенка. На утро понедельника ребенка ищут более 100 человек, поиски ведутся в районе участка Северо-Крымского канала, наполненного водой.
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"Полиция нашла кепку, которая принадлежит девочке. Примерно в километре от места, где они (девочка, отец и его товарищ) отдыхали", - сказала представительница организации.
От "Лиза Алерт Крым" в поисках на данный момент участвуют 15 человек, в том числе кинологическая группа, задействован дрон. Добровольцы обходят берега канала, а также степную часть и садовые товарищества в поисках ребенка.
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