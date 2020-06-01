В Крыму нашли кепку пропавшей девочки

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн - РИА Новости. Кепку пропавшей в Кепку пропавшей в Крыму шестилетней девочки нашли в километре от места, где ее потеряли, сообщил РИА Новости представитель добровольцев "Лиза Алерт Крым".

Ранее сообщалось, что в районе Северо-Крымского канала возле поселка Ленино в Крыму потерялся ребенок 2014 года рождения. Возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения ребенка. На утро понедельника ребенка ищут более 100 человек, поиски ведутся в районе участка Северо-Крымского канала, наполненного водой.

"Полиция нашла кепку, которая принадлежит девочке. Примерно в километре от места, где они (девочка, отец и его товарищ) отдыхали", - сказала представительница организации.