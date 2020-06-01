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Пассажиропоток в московском метро увеличился на 20 процентов
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РИА Новости

Пассажиропоток в московском метро увеличился на 20 процентов

11:55 01.06.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкДевушка выходит из метро на улице 1-я Тверская-Ямская в Москве
Девушка выходит из метро на улице 1-я Тверская-Ямская в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Пассажиропоток в метро Москвы увеличился на 20%, на станциях много людей из регионов без пропусков или с недействительными пропусками, сообщается в telegram-канале пресс-службы департамента транспорта.
"В метро сегодня плюс 20% пассажиров. На станциях сейчас много людей из регионов без пропусков и с пропусками, которые не действительны", - говорится в сообщении.
Согласно статистике департамента по состоянию на 9:00 количество поездок в метро увеличилось на 80 тысяч в сравнении с прошлой неделей, однако это на 67% ниже, чем в сравнении с таким же периодом прошлого года.
На 66% снизилось количество поездок наземный транспорт по сравнению с таким же периодом прошлого года, но по сравнению с прошлой неделей увеличилось на 50%.
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