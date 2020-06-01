Почти 100% пассажиров подмосковного транспорта носят маски

МОСКВА, 1 июн – РИА Новости. Около 100% пассажиров общественного транспорта Московской области позаботились о средствах индивидуальной защиты в понедельник утром, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.
Согласно постановлению губернатора Московской области с 12 мая ношение маски в общественных местах является обязательным.
"Сегодня утром в общественном транспорте Московской области 99% пассажиров в автобусах и железнодорожном транспорте позаботились о средствах индивидуальной защиты", - говорится в сообщении.