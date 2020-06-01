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Новости Подмосковья
2020-06-01T11:53
https://ria.ru/20200601/1572281248.html
Почти 100% пассажиров подмосковного транспорта носят маски
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/06/1569635315_0:0:3118:1754_1036x0_80_0_0_4f6c1fc0b0dbc246a7ab661db12ab80d.jpg
РИА Новости

Почти 100% пассажиров подмосковного транспорта носят маски

11:52 01.06.2020 (обновлено: 11:53 01.06.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЖенщины в медицинских масках у автобуса
Женщины в медицинских масках у автобуса
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Женщины в медицинских масках у автобуса
МОСКВА, 1 июн – РИА Новости. Около 100% пассажиров общественного транспорта Московской области позаботились о средствах индивидуальной защиты в понедельник утром, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.
Согласно постановлению губернатора Московской области с 12 мая ношение маски в общественных местах является обязательным.
"Сегодня утром в общественном транспорте Московской области 99% пассажиров в автобусах и железнодорожном транспорте позаботились о средствах индивидуальной защиты", - говорится в сообщении.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
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