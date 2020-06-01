Почти 100% пассажиров подмосковного транспорта носят маски

Согласно постановлению губернатора Московской области с 12 мая ношение маски в общественных местах является обязательным.

"Сегодня утром в общественном транспорте Московской области 99% пассажиров в автобусах и железнодорожном транспорте позаботились о средствах индивидуальной защиты", - говорится в сообщении.