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2020-06-01T11:49
https://ria.ru/20200601/1572281082.html
В ДНР заявили о десяти нарушениях перемирия силовиками за неделю
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РИА Новости

В ДНР заявили о десяти нарушениях перемирия силовиками за неделю

11:49 01.06.2020
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© AP Photo / Vitali KomarУкраинский военный
Украинский военный
© AP Photo / Vitali Komar
Украинский военный. Архивное фото
ДОНЕЦК, 1 июн - РИА Новости. Украинские силовики десять раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшую неделю, заявил в понедельник журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Ранее в ведомстве сообщали, что с 18 по 25 мая зафиксировали 65 нарушений режима прекращения огня со стороны украинских силовиков.
"За период с 25 мая по 1 июня было зафиксировано десять нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Украины. По территории республики было выпущено 45 мин калибром 120 и 82 миллиметра. Повреждения получили 12 домов и один объект инфраструктуры", - сказал представитель ДНР в СЦКК.
Украинский военный
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