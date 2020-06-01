В ДНР заявили о десяти нарушениях перемирия силовиками за неделю

ДОНЕЦК, 1 июн - РИА Новости. Украинские силовики десять раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшую неделю, заявил в понедельник журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Ранее в ведомстве сообщали, что с 18 по 25 мая зафиксировали 65 нарушений режима прекращения огня со стороны украинских силовиков.
"За период с 25 мая по 1 июня было зафиксировано десять нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Украины. По территории республики было выпущено 45 мин калибром 120 и 82 миллиметра. Повреждения получили 12 домов и один объект инфраструктуры", - сказал представитель ДНР в СЦКК.