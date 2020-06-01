В Сирию за сутки вернулись 88 беженцев

"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территории Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус" и "Телль-Калах" возвратились 88 беженцев (в том числе: женщин – 27, детей – 45). Из Иордании через пункт пропуска "Насиб" вывод беженцев не осуществлялся", - говорится в тексте бюллетеня.

Это все они. В РФ раскрыли виновных в подрыве турецкого патруля в Сирии

Это все они. В РФ раскрыли виновных в подрыве турецкого патруля в Сирии

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.