В Ингушетии умерли два пациента с коронавирусом

НАЛЬЧИК, 1 июн - РИА Новости. Еще два пациента с Еще два пациента с коронавирусом скончались в Ингушетии , общее число умерших в республике выросло до 59, сообщили РИА Новости в региональном оперативном штабе.

"За сутки умерли двое пожилых жителей республики - мужчина 1938 года рождения и женщина 1940 года рождения. Оба имели сопутствующие заболевания", - сказал собеседник агентства.

По информации штаба, за сутки в Ингушетии выявлено 44 новых случая заболевания коронавирусом, всего за время пандемии установлено 2127 диагнозов COVID-19. Выздоровели за сутки 17 пациентов, всего - 865 человек.

Госпитализированы 472 человека, в том числе с лабораторно подтвержденным диагнозом коронавирус - 249, из них 26 пациентов находятся в тяжелом состоянии в реанимации, включая четырех человек, подключенных к аппаратам ИВЛ.

Снято наблюдение по истечении 14 дней при отсутствии какой-либо симптоматики с 4736 человек, остаются под наблюдением в условиях самоизоляции на дому 698 человек.