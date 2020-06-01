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Распространение нового коронавируса
2020-06-01T11:46
https://ria.ru/20200601/1572280807.html
В Ингушетии умерли два пациента с коронавирусом
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568132523_0:239:3072:1967_1036x0_80_0_0_b887006fae546ef3231e3743866321ca.jpg
РИА Новости

В Ингушетии умерли два пациента с коронавирусом

11:47 01.06.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Машина скорой помощи. Архивное фото
НАЛЬЧИК, 1 июн - РИА Новости. Еще два пациента с коронавирусом скончались в Ингушетии, общее число умерших в республике выросло до 59, сообщили РИА Новости в региональном оперативном штабе.
"За сутки умерли двое пожилых жителей республики - мужчина 1938 года рождения и женщина 1940 года рождения. Оба имели сопутствующие заболевания", - сказал собеседник агентства.
По информации штаба, за сутки в Ингушетии выявлено 44 новых случая заболевания коронавирусом, всего за время пандемии установлено 2127 диагнозов COVID-19. Выздоровели за сутки 17 пациентов, всего - 865 человек.
Госпитализированы 472 человека, в том числе с лабораторно подтвержденным диагнозом коронавирус - 249, из них 26 пациентов находятся в тяжелом состоянии в реанимации, включая четырех человек, подключенных к аппаратам ИВЛ.
Снято наблюдение по истечении 14 дней при отсутствии какой-либо симптоматики с 4736 человек, остаются под наблюдением в условиях самоизоляции на дому 698 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоРеспублика Ингушетия
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