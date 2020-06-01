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Распространение нового коронавируса
2020-06-01T11:43
https://ria.ru/20200601/1572280593.html
В Литве число заразившихся коронавирусом выросло до 1678
https://cdn25.img.ria.ru/images/149710/50/1497105009_0:0:962:541_1036x0_80_0_0_9b92926069cbd81c3c4a26e2f9eed1eb.jpg
РИА Новости

В Литве число заразившихся коронавирусом выросло до 1678

11:43 01.06.2020
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© Sputnik / Александр ЛиповецАвтомобиль скорой помощи Литвы
Автомобиль скорой помощи Литвы
© Sputnik / Александр Липовец
Автомобиль скорой помощи Литвы. Архивное фото
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Литве увеличилось до 1678, сообщает в понедельник сайт правительства республики, посвященный борьбе с COVID-19.
Отмечается, что за минувшие сутки подтверждено три случая заражения, всего с начала пандемии выздоровели 1236 человек, 70 умерли.
За воскресенье в республике провели 1995 тестов на коронавирус, за все время – 304854.
В Литве с 16 марта введен карантин, правительство продлило его до 16 июня, однако власти смягчили ряд введенных ранее ограничений.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 5,9 миллиона случаев заражения, свыше 367 тысяч человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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