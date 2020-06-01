В Литве число заразившихся коронавирусом выросло до 1678

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Литве увеличилось до 1678, сообщает в понедельник сайт правительства республики, посвященный борьбе с COVID-19

Отмечается, что за минувшие сутки подтверждено три случая заражения, всего с начала пандемии выздоровели 1236 человек, 70 умерли.

За воскресенье в республике провели 1995 тестов на коронавирус, за все время – 304854.

В Литве с 16 марта введен карантин, правительство продлило его до 16 июня, однако власти смягчили ряд введенных ранее ограничений.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире выявлены уже более 5,9 миллиона случаев заражения, свыше 367 тысяч человек.