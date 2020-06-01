В Литве число заразившихся коронавирусом выросло до 1678

Отмечается, что за минувшие сутки подтверждено три случая заражения, всего с начала пандемии выздоровели 1236 человек, 70 умерли.
За воскресенье в республике провели 1995 тестов на коронавирус, за все время – 304854.
В Литве с 16 марта введен карантин, правительство продлило его до 16 июня, однако власти смягчили ряд введенных ранее ограничений.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 5,9 миллиона случаев заражения, свыше 367 тысяч человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.