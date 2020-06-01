Иракское ополчение объявило о задержании двух членов руководства ИГ*

"Служба разведки "Аль-Хашд" в провинции Найнава задержала двух членов руководства ИГ*", - говорится в сообщении. Один из задержанных отвечал в том числе за изготовление взрывчатки в провинции.

В конце 2017 года власти Ирака объявили о победе над запрещенной в РФ террористической группировкой "Исламское государство" в стране, однако иракская армия при поддержке подразделений народного ополчения продолжает зачистки от террористов и операции по выявлению "спящих ячеек" террористических группировок в отдельных районах. В мае иракские ВС объявили о начале новой масштабной антитеррористической операции "Львы Джазиры" (регион в междуречье Тигра и Евфрата, включающий в том числе северо-западную часть Ирака и северо-восток Сирии). Операция проводится на территории провинции Салах-эд-Дин, а также соседних провинций Анбар и Найнава, граничащих с Сирией.