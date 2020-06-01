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2020-06-01T11:41
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Иракское ополчение объявило о задержании двух членов руководства ИГ*
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РИА Новости

Иракское ополчение объявило о задержании двух членов руководства ИГ*

11:41 01.06.2020
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© РИА Новости / Виталий БелоусовВоеннослужащий на улице Багдада
Военнослужащий на улице Багдада
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Военнослужащий на улице Багдада. Архивное фото
КАИР, 1 июн - РИА Новости. Силы иракского народного ополчения "Аль-Хашд аш-Шааби" задержали двух членов руководства террористической группировки "Исламское государство"* в граничащей с Сирией провинции Найнава на севере Ирака, сообщила в понедельник пресс-служба ополчения.
"Служба разведки "Аль-Хашд" в провинции Найнава задержала двух членов руководства ИГ*", - говорится в сообщении. Один из задержанных отвечал в том числе за изготовление взрывчатки в провинции.
В конце 2017 года власти Ирака объявили о победе над запрещенной в РФ террористической группировкой "Исламское государство" в стране, однако иракская армия при поддержке подразделений народного ополчения продолжает зачистки от террористов и операции по выявлению "спящих ячеек" террористических группировок в отдельных районах. В мае иракские ВС объявили о начале новой масштабной антитеррористической операции "Львы Джазиры" (регион в междуречье Тигра и Евфрата, включающий в том числе северо-западную часть Ирака и северо-восток Сирии). Операция проводится на территории провинции Салах-эд-Дин, а также соседних провинций Анбар и Найнава, граничащих с Сирией.
* Террористическая организация, запрещена в России
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Аль-Хашд аш-ШаабиИсламское государствоАнбар (мухафаза)ИракВ мире
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