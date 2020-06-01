Котяков рассказал о мониторинге по состоянию рынка труда

По его словам, пересмотрена процедура организации мониторинга – развёрнута система личных кабинетов на портале "Работа в России". Теперь работодатели имеют возможность формировать и вносить в систему отчетные данные, предусматривающие разные режимы организации труда на предприятиях. Это предоставление сведений о неполном рабочем дне, выводе сотрудников в неоплачиваемый отпуск, либо возможная организация режима при удаленной занятости и так далее, рассказал Котяков.