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Котяков рассказал о мониторинге по состоянию рынка труда
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РИА Новости

Котяков рассказал о мониторинге по состоянию рынка труда

11:40 01.06.2020
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкМинистр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков
Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. Архивное фото
МОСКВА, 1 июн – РИА Новости. Почти 190 тысяч предприятий с общей штатной численностью почти 23 миллиона человек участвуют в мониторинге по состоянию рынка труда РФ, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.
"Для того чтобы иметь полноценную картину состояния рынка труда, министерством труда совместно с Рострудом был организован мониторинг по предприятиям, по рынку труда. Если на начальном этапе в нашем мониторинге участвовало порядка 18 тысяч предприятий с общей численностью около миллиона человек,... (то) на сегодняшний день в рамках этого мониторинга у нас данные сведения предоставляют почти 190 тысяч предприятий с общей штатной численностью почти 23 миллиона человек", - сказал Котяков в ходе заседания комитета Совета Федерации по социальной политике.
По его словам, пересмотрена процедура организации мониторинга – развёрнута система личных кабинетов на портале "Работа в России". Теперь работодатели имеют возможность формировать и вносить в систему отчетные данные, предусматривающие разные режимы организации труда на предприятиях. Это предоставление сведений о неполном рабочем дне, выводе сотрудников в неоплачиваемый отпуск, либо возможная организация режима при удаленной занятости и так далее, рассказал Котяков.
Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков
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Антон КотяковФедеральная служба по труду и занятости (Роструд)Совет Федерации РФОбщество
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