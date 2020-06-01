Котяков рассказал о мониторинге по состоянию рынка труда

МОСКВА, 1 июн – РИА Новости. Почти 190 тысяч предприятий с общей штатной численностью почти 23 миллиона человек участвуют в мониторинге по состоянию рынка труда РФ, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.
"Для того чтобы иметь полноценную картину состояния рынка труда, министерством труда совместно с Рострудом был организован мониторинг по предприятиям, по рынку труда. Если на начальном этапе в нашем мониторинге участвовало порядка 18 тысяч предприятий с общей численностью около миллиона человек,... (то) на сегодняшний день в рамках этого мониторинга у нас данные сведения предоставляют почти 190 тысяч предприятий с общей штатной численностью почти 23 миллиона человек", - сказал Котяков в ходе заседания комитета Совета Федерации по социальной политике.
По его словам, пересмотрена процедура организации мониторинга – развёрнута система личных кабинетов на портале "Работа в России". Теперь работодатели имеют возможность формировать и вносить в систему отчетные данные, предусматривающие разные режимы организации труда на предприятиях. Это предоставление сведений о неполном рабочем дне, выводе сотрудников в неоплачиваемый отпуск, либо возможная организация режима при удаленной занятости и так далее, рассказал Котяков.