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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-01T11:38
https://ria.ru/20200601/1572280340.html
На Ямале умер десятый пациент с коронавирусом
https://cdn23.img.ria.ru/images/7e4/2/2/1564161010_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_f1a207578cf7e389bd83584b73e07c53.jpg
РИА Новости

На Ямале умер десятый пациент с коронавирусом

11:38 01.06.2020
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкТест на коронавирус
Тест на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
Тест на коронавирус. Архивное фото
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 1 июн - РИА Новости. Десятый пациент с подтвержденным коронавирусом скончался в Ямало-Ненецком автономном округе, это 51-летний мужчина с рядом хронических заболеваний, сообщила замглавы региона Татьяна Бучкова.
Новом Уренгое скончался мужчина, 51 год. Он поступил в больницу уже с ухудшением состояния, была диагностирована двусторонняя внебольничная пневмония, и сразу подтвердился коронавирус... Почти неделю врачи боролись за жизнь пациента, но тяжелое течение пневмонии стало для организма больного фатальным", - цитирует Бучкову региональный оперативный штаб.
По ее словам, у мужчины был ряд сопутствующих хронических заболеваний, среди которых сахарный диабет, болезнь почек в тяжелой стадии, кардиологическая патология, гипертония.
Таким образом, по данным властей округа, число летальных случаев, связанных с коронавирусом в ЯНАО, достигло 10, девять из них зафиксированы за последний месяц.
В целом по Ямалу инфекция подтверждена у 2415 человек, около тысячи уже выздоровели. Количество выполненных тестирований на COVID-19 в автономном округе превышает 125 тысяч. Режим обязательной самоизоляции в регионе продлили до 14 июня.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоЯмалНовый УренгойОбщество
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