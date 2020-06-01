На Ямале умер десятый пациент с коронавирусом

По ее словам, у мужчины был ряд сопутствующих хронических заболеваний, среди которых сахарный диабет, болезнь почек в тяжелой стадии, кардиологическая патология, гипертония.

Таким образом, по данным властей округа, число летальных случаев, связанных с коронавирусом в ЯНАО, достигло 10, девять из них зафиксированы за последний месяц.