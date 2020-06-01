Мораторий на налоговые проверки туркомпаний позволит поддержать бизнес

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Мораторий на налоговые проверки туристического бизнеса позволит поддержать предпринимателей, освободить их на время от неизбежных формальностей и административной нагрузки, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Премьер отметил, что подписано постановление, которое продлевает мораторий на налоговые проверки для бизнеса до 30 июня, в том числе туристического, значительно пострадавшего от пандемии коронавируса.

"Согласно постановлению, мораторий будет касаться предприятий туристической индустрии, горнолыжных трасс, пляжей, гостиниц с определенным доходом и номерным фондом. Соответствующие критерии также закреплены в документе. Кроме того, такая деятельность должна быть профильной для организации, а сам бизнес должен быть включен в единый перечень классифицированных гостиниц, горнолыжных трасс и пляжей", — сказал он в ходе совещания с вице-премьерами.