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Туризм
2020-06-01T11:43
https://ria.ru/20200601/1572280304.html
Мораторий на налоговые проверки туркомпаний позволит поддержать бизнес
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РИА Новости

Мораторий на налоговые проверки туркомпаний позволит поддержать бизнес

11:43 01.06.2020
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкГорода России. Анапа. Архивное фото
Города России. Анапа. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Мораторий на налоговые проверки туристического бизнеса позволит поддержать предпринимателей, освободить их на время от неизбежных формальностей и административной нагрузки, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
Премьер отметил, что подписано постановление, которое продлевает мораторий на налоговые проверки для бизнеса до 30 июня, в том числе туристического, значительно пострадавшего от пандемии коронавируса.
"Согласно постановлению, мораторий будет касаться предприятий туристической индустрии, горнолыжных трасс, пляжей, гостиниц с определенным доходом и номерным фондом. Соответствующие критерии также закреплены в документе. Кроме того, такая деятельность должна быть профильной для организации, а сам бизнес должен быть включен в единый перечень классифицированных гостиниц, горнолыжных трасс и пляжей", — сказал он в ходе совещания с вице-премьерами.
Мишустин считает, что "такое решение позволит поддержать предпринимателей, освободить их на время от неизбежных формальностей и административной нагрузки, создать более комфортные условия для возвращения к нормальной работе после того, как инфекция отступит".
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ТуризмТуризмНовости - ТуризмМихаил Мишустин
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