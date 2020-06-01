СП нашла ошибки в отчетности Минприроды на 118,2 миллиона рублей

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Бухгалтерская отчетность Бухгалтерская отчетность Минприроды за 2019 год содержит ошибки на 118,2 миллиона рублей, у Минприроды также низкое кассовое исполнение по бюджетам проектов, включая национальный, говорится в сообщении пресс-службы Счетной палаты.

"Из-за недостатков в организации бухгалтерского учета министерства ряд значимых фактов был отражен в учетных регистрах с нарушениями. Это привело к существенным искажениям финансовой отчетности. Общая сумма фактов хозяйственной деятельности 2019 года, отраженных с нарушениями, составила 118,2 млн рублей", – приводятся в сообщении слова аудитора Михаила Меня

Как отмечают в ведомстве, Минприроды недостаточно эффективно реализует государственные и федеральные целевые программы.

"Среди аутсайдеров – ФЦП "Охрана озера Байкал". Степень достижения показателей составила в 2019 году всего 44,4% – это самый низкий результат среди всех программ Минприроды. По кассовому исполнению программа тоже оказалась на последнем месте – 59,3%. Низкая степень достижения показателей также по ФЦП "Развитие водохозяйственного комплекса. Низкое кассовое исполнение – это бич всех проектов Минприроды, включая национальный" – 58,3%", - уточняет ведомство.

Однако, при тратах, которые составляли только 40% от запланированных, Минприроды удалось достичь 94,6% показателей нацпроекта "Экология".