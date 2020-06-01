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2020-06-01T11:37
https://ria.ru/20200601/1572280264.html
СП нашла ошибки в отчетности Минприроды на 118,2 миллиона рублей
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РИА Новости

СП нашла ошибки в отчетности Минприроды на 118,2 миллиона рублей

11:37 01.06.2020
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© РИА Новости / Томас ТхайцукЗдание Счетной палаты РФ в Москве
Здание Счетной палаты РФ в Москве
© РИА Новости / Томас Тхайцук
Здание Счетной палаты РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Бухгалтерская отчетность Минприроды за 2019 год содержит ошибки на 118,2 миллиона рублей, у Минприроды также низкое кассовое исполнение по бюджетам проектов, включая национальный, говорится в сообщении пресс-службы Счетной палаты.
"Из-за недостатков в организации бухгалтерского учета министерства ряд значимых фактов был отражен в учетных регистрах с нарушениями. Это привело к существенным искажениям финансовой отчетности. Общая сумма фактов хозяйственной деятельности 2019 года, отраженных с нарушениями, составила 118,2 млн рублей", – приводятся в сообщении слова аудитора Михаила Меня.
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Как отмечают в ведомстве, Минприроды недостаточно эффективно реализует государственные и федеральные целевые программы.
"Среди аутсайдеров – ФЦП "Охрана озера Байкал". Степень достижения показателей составила в 2019 году всего 44,4% – это самый низкий результат среди всех программ Минприроды. По кассовому исполнению программа тоже оказалась на последнем месте – 59,3%. Низкая степень достижения показателей также по ФЦП "Развитие водохозяйственного комплекса. Низкое кассовое исполнение – это бич всех проектов Минприроды, включая национальный" – 58,3%", - уточняет ведомство.
Однако, при тратах, которые составляли только 40% от запланированных, Минприроды удалось достичь 94,6% показателей нацпроекта "Экология".
"Эта ситуация требует более детального рассмотрения", – приводятся в сообщении словам Меня.
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