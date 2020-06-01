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2020-06-01T11:36
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Постпред Ульянов ответил на слова о причастности России к протестам в США
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РИА Новости

Постпред Ульянов ответил на слова о причастности России к протестам в США

11:36 01.06.2020
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© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкМихаил Ульянов
Михаил Ульянов
© РИА Новости / Александр Натрускин
Перейти в фотобанк
Михаил Ульянов. Архивное фото
МОСКВА, 1 июн – РИА Новости. Постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов считает демонизацией России заявления о причастности Москвы к беспорядкам в США.
Экс-советник президента США по национальной безопасности Сьюзан Райс заявила ранее, что за насилием в ходе протестов в США может стоять Россия. Никаких доказательств или конкретных фактов Райс при этом не привела.
Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев
10:44
Косачев назвал слова о причастности России к протестам в США фейком
"Невероятно! Но она не шутит. Она абсолютно серьезна. Демонизация русских или промывание мозгов? А может, и то, и другое?" - написал дипломат в Twitter.
Беспорядки вспыхнули в Миннеаполисе и ряде других городов после гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции. В интернете появились видео, на которых видно, что полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Он умер в реанимации. После начала беспорядков уволили четырех полицейских, а одного из них обвинили в убийстве по неосторожности.
Протестующие в Миннеаполисе
05:56
Экс-советник Обамы заподозрила Россию в причастности к беспорядкам
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Беспорядки в США из-за убийства афроамериканцаМихаил УльяновСьюзан РайсМоскваВенаСШАВ мире
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