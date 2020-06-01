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В Кирове задержали экстремистов из СССР* – "Союза славянских сил Руси*"
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РИА Новости

В Кирове задержали экстремистов из СССР* – "Союза славянских сил Руси*"

11:36 01.06.2020 (обновлено: 11:55 01.06.2020)
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова Эмблема на форме сотрудника полиции
Эмблема на форме сотрудника полиции
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 июн - РИА Новости. Полиция разоблачила в Кирове филиал запрещенной экстремистской организации "Союз славянских сил Руси*", сообщает в понедельник региональное управление МВД.
Организация, также известная как "Домой в СССР*" и просто СССР*, до запрета располагала филиалами в нескольких десятках регионов России. В июле прошлого года Верховный суд Коми запретил "Союз*" на всей территории России, сочтя его деятельность экстремистской.
"Трое жителей областного центра, являясь участниками данного объединения, организовали деятельность его филиала в Кировской области, в том числе вовлекая новых участников. В ходе обысков были обнаружены и изъяты экстремистские материалы и средства их изготовления", - сказано в пресс-релизе.
Возбуждено уголовное дело о работе экстремистской организации. Задержанным уже предъявили обвинение, но в СИЗО их помещать не стали, ограничившись подписками о невыезде.
Как писал "Коммерсант", называвший себя лидером СССР* Сергей Тараскин делал заявления о том, что Россия не легитимна как государство и потому ее законы якобы можно не соблюдать, и призывал к государственному перевороту.
*Запрещенная в России экстремистская организация.
Сотрудник ФСБ
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