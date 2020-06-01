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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-01T11:35
https://ria.ru/20200601/1572280133.html
В КБР число жертв коронавируса достигло 21
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568132215_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_907ce62b1e4e7d7d61c0b78a29727f59.jpg
РИА Новости

В КБР число жертв коронавируса достигло 21

11:35 01.06.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Машина скорой помощи. Архивное фото
НАЛЬЧИК, 1 июн - РИА Новости. Один пациент с коронавирусом скончался в Кабардино-Балкарии за сутки, общее число умерших в республике выросло до 21, сообщает региональный оперативный штаб.
Ранее сообщалось, что в КБР скончались 20 пациентов с коронавирусом.
"За сутки скончался один пациент – мужчина 1958 года рождения из Терского района", - говорится в сообщении.
По информации штаба, за сутки в регионе выявлены 76 новых случаев заражения COVID-19, всего зарегистрированы 2903 подтвержденных случая. Выздоровели за сутки 52 человека, всего выздоровевших – 1195.
В госпиталях находятся 834 человека, из них 49 больных – в реанимации. Кроме того, амбулаторно лечатся 599 человек, еще 255 переносят болезнь бессимптомно. Дома под медицинским наблюдением находятся 1806 человек, имевших контакты с зараженными людьми.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыКабардино-Балкарская Республика (КБР)Здоровье - Общество
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