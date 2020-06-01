В КБР число жертв коронавируса достигло 21

НАЛЬЧИК, 1 июн - РИА Новости. Один пациент с Один пациент с коронавирусом скончался в Кабардино-Балкарии за сутки, общее число умерших в республике выросло до 21, сообщает региональный оперативный штаб.

Ранее сообщалось, что в КБР скончались 20 пациентов с коронавирусом.

"За сутки скончался один пациент – мужчина 1958 года рождения из Терского района", - говорится в сообщении.

По информации штаба, за сутки в регионе выявлены 76 новых случаев заражения COVID-19, всего зарегистрированы 2903 подтвержденных случая. Выздоровели за сутки 52 человека, всего выздоровевших – 1195.

В госпиталях находятся 834 человека, из них 49 больных – в реанимации. Кроме того, амбулаторно лечатся 599 человек, еще 255 переносят болезнь бессимптомно. Дома под медицинским наблюдением находятся 1806 человек, имевших контакты с зараженными людьми.