Производство пищевой продукции в Подмосковье выросло на 18%

"Предприятия пищевой промышленности в Подмосковье скорректировали свою работу в условиях эпидемии коронавирусной инфекции, при этом они продолжают функционировать в штатном режиме. Средний объем производства основных видов пищевой продукции на территории региона в I квартале текущего года увеличился на 18,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - приводятся слова главы ведомства Андрея Разина.