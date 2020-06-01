Производство пищевой продукции в Подмосковье выросло на 18%

МОСКВА, 1 июн – РИА Новости. Предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности Московской области увеличили производство продукции на 18% по итогам работы за первый квартал текущего года, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства Подмосковья.
"Предприятия пищевой промышленности в Подмосковье скорректировали свою работу в условиях эпидемии коронавирусной инфекции, при этом они продолжают функционировать в штатном режиме. Средний объем производства основных видов пищевой продукции на территории региона в I квартале текущего года увеличился на 18,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - приводятся слова главы ведомства Андрея Разина.
Он добавил, что наибольший прирост показали предприятия по производству мяса и мясопродуктов.