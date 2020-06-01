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Новости Подмосковья
2020-06-01T11:34
https://ria.ru/20200601/1572280049.html
Производство пищевой продукции в Подмосковье выросло на 18%
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/11/1570170303_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_09aff0bf07655b3f8e721079c1ba0db2.jpg
РИА Новости

Производство пищевой продукции в Подмосковье выросло на 18%

11:34 01.06.2020
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкСвиное мясо на мясоперерабатывающем комбинате
Свиное мясо на мясоперерабатывающем комбинате
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Свиное мясо на мясоперерабатывающем комбинате
МОСКВА, 1 июн – РИА Новости. Предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности Московской области увеличили производство продукции на 18% по итогам работы за первый квартал текущего года, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства Подмосковья.
"Предприятия пищевой промышленности в Подмосковье скорректировали свою работу в условиях эпидемии коронавирусной инфекции, при этом они продолжают функционировать в штатном режиме. Средний объем производства основных видов пищевой продукции на территории региона в I квартале текущего года увеличился на 18,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - приводятся слова главы ведомства Андрея Разина.
Он добавил, что наибольший прирост показали предприятия по производству мяса и мясопродуктов.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
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