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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-01T11:30
https://ria.ru/20200601/1572279714.html
В Подмосковье почти 2,5 тысячи детей заразились коронавирусом
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/1d/1570744783_0:321:3068:2047_1036x0_80_0_0_987a83c084d45219bcaf801676b7f350.jpg
РИА Новости

В Подмосковье почти 2,5 тысячи детей заразились коронавирусом

11:30 01.06.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские работники на территории ФМБА в Химках
Медицинские работники на территории ФМБА в Химках
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. В Подмосковье на 29 мая зарегистрированы почти 2,5 тысяч детей с COVID-19, из них более 1,6 тысячи бессимптомных, рассказал главный педиатр Детской городской клинической больницы №9 им. Г. Н. Сперанского Андрей Продеус.
"В Московской области на 29 число было зарегистрировано почти 2,5 тысячи детей, позитивных по коронавирусной инфекции... Среди них бессимптомных было более 1,6 тысячи. Из этого массива пациентов только чуть менее 300 имели заболевания средней тяжести, пневмонии, часть из них требовали госпитализации, часть из них даже находились дома и не требовали госпитализации", - сказал Продеус на пресс-конференции в Общероссийском народном фронте.
Никто из этих детей не требовал респираторной поддержки и не находился в реанимации интенсивной терапии, уточнил он. Около 500 детей, по словам Продеуса, имели проявления респираторной инфекции.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаАндрей ПродеусКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Московская область (Подмосковье)
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