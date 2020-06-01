В Подмосковье почти 2,5 тысячи детей заразились коронавирусом

"В Московской области на 29 число было зарегистрировано почти 2,5 тысячи детей, позитивных по коронавирусной инфекции... Среди них бессимптомных было более 1,6 тысячи. Из этого массива пациентов только чуть менее 300 имели заболевания средней тяжести, пневмонии, часть из них требовали госпитализации, часть из них даже находились дома и не требовали госпитализации", - сказал Продеус на пресс-конференции в Общероссийском народном фронте.