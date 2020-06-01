2020-06-01T11:28
2020-06-01T11:28
https://ria.ru/20200601/1572279521.html
"Испарись, коронавирус!": творчество ребят во время самоизоляции
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РИА Новости
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РИА Новости
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"Испарись, коронавирус!": творчество ребят во время самоизоляции
Дети нелегко переживают период самоизоляции: им приходится сидеть дома. Но фантазеры всегда найдут, чем заняться. Сотрудники МИА "Россия Сегодня" попросили своих детей показать, как они представляют коронавирус. Смотрите на видео, что у них получилось.
2020-06-01T11:28
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=23894768&type=mp4
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"Испарись, коронавирус!": творчество ребят во время самоизоляции
Дети нелегко переживают период самоизоляции: им приходится сидеть дома. Но фантазеры всегда найдут, чем заняться. Сотрудники МИА "Россия Сегодня" попросили своих детей показать, как они представляют коронавирус. Смотрите на видео, что у них получилось.