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2020-06-01T11:28
https://ria.ru/20200601/1572279521.html
"Испарись, коронавирус!": творчество ребят во время самоизоляции
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572279076_0:0:641:360_1036x0_80_0_0_424b4790869e14a1a8834afc1abd41c2.jpg
РИА Новости
"Испарись, коронавирус!": творчество ребят во время самоизоляции
Дети нелегко переживают период самоизоляции: им приходится сидеть дома. Но фантазеры всегда найдут, чем заняться. Сотрудники МИА "Россия Сегодня" попросили своих детей показать, как они представляют коронавирус. Смотрите на видео, что у них получилось.
2020-06-01T11:28
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=23894768&type=mp4
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"Испарись, коронавирус!": творчество ребят во время самоизоляции

11:28 01.06.2020
26
Дети нелегко переживают период самоизоляции: им приходится сидеть дома. Но фантазеры всегда найдут, чем заняться. Сотрудники МИА "Россия Сегодня" попросили своих детей показать, как они представляют коронавирус. Смотрите на видео, что у них получилось.
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