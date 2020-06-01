"Испарись, коронавирус!": творчество ребят во время самоизоляции

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Дети нелегко переживают период самоизоляции: им приходится сидеть дома. Но фантазеры всегда найдут, чем заняться. Сотрудники МИА "Россия Сегодня" попросили своих детей показать, как они представляют коронавирус. Смотрите на видео, что у них получилось.