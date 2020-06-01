В Роспотребнадзоре рассказали, сколько сахара можно детям

"Для детей в возрасте от 10 до 18 лет можно давать не более шести чайных ложек; в возрасте от 3 до 10 лет – не более трёх; а в возрасте до 3 лет – не давать сахара совсем",- говорится в сообщении пресс-службы ведомства. Там уточняется, что в одной чайной ложке содержится 4 грамма сахара.