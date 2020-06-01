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2020-06-01T11:25
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В Роспотребнадзоре рассказали, сколько сахара можно детям
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РИА Новости

В Роспотребнадзоре рассказали, сколько сахара можно детям

11:25 01.06.2020
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© Depositphotos / AjafotoСахар
Сахар
© Depositphotos / Ajafoto
Сахар. Архивное фото
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Детям до трех лет сахар давать не рекомендуется, детям от 3 до 10 лет можно давать не более трёх чайных ложек в день, желательно, чтобы ребёнок получал сахар из фруктов, а не из конфет и печенья, сообщает Роспотребнадзор.
Рекомендации опубликованы в Международный день защиты детей, отмечаемый 1 июня.
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"Для детей в возрасте от 10 до 18 лет можно давать не более шести чайных ложек; в возрасте от 3 до 10 лет – не более трёх; а в возрасте до 3 лет – не давать сахара совсем",- говорится в сообщении пресс-службы ведомства. Там уточняется, что в одной чайной ложке содержится 4 грамма сахара.
Лучше всего получать сахар из овощей, фруктов, сухофруктов, а такие сладости, как конфеты и печенье, следует ограничить, отметили в пресс-службе.
"Позаботьтесь о здоровье своих детей. Ограничивайте их доступ к десертам и конфетам. В День защиты детей Роспотребнадзор напоминает, что здоровье ребенка, впрочем как и взрослого, во многом зависит от рациона питания",- подчеркивается в сообщении.
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День защиты детейСахарФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
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