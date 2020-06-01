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Новости Подмосковья
2020-06-01T11:24
https://ria.ru/20200601/1572279373.html
Число автомобилей на дорогах Подмосковья выросло на 10%
https://cdn23.img.ria.ru/images/155911/01/1559110124_0:332:3050:2048_1036x0_80_0_0_52a58a2e62a2b4cd68a6719d6a1015d8.jpg
РИА Новости

Число автомобилей на дорогах Подмосковья выросло на 10%

11:24 01.06.2020
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© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкАвтомобили на федеральной трассе Р257 "Енисей" в Красноярском крае
Автомобили на федеральной трассе Р257 Енисей в Красноярском крае
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 1 июн – РИА Новости. Количество транспортных средств на дорогах Московской области в выходные дни увеличилось на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлой недели, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
"В Московской области количество транспортных средств за последние три дня увеличилось на 10% по сравнению с аналогичным периодом на прошлой неделе. В период с 29 по 31 мая по областным дорогам проехали около 6,2 миллионов автомобилей, что на 40% больше, чем в начале режима самоизоляции в апреле", - говорится в сообщении.
Отмечая дорожную ситуацию на дорогах Подмосковья, в Минтрансе добавили, что в понедельник утром в области движение было затруднено на Домодедовском шоссе в Домодедове, на Ярославском шоссе в Пушкине, на Ленинградском шоссе в Химках и на Симферопольском шоссе в Подольске.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
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