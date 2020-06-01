Число автомобилей на дорогах Подмосковья выросло на 10%

МОСКВА, 1 июн – РИА Новости. Количество транспортных средств на дорогах Московской области в выходные дни увеличилось на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлой недели, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
"В Московской области количество транспортных средств за последние три дня увеличилось на 10% по сравнению с аналогичным периодом на прошлой неделе. В период с 29 по 31 мая по областным дорогам проехали около 6,2 миллионов автомобилей, что на 40% больше, чем в начале режима самоизоляции в апреле", - говорится в сообщении.
Отмечая дорожную ситуацию на дорогах Подмосковья, в Минтрансе добавили, что в понедельник утром в области движение было затруднено на Домодедовском шоссе в Домодедове, на Ярославском шоссе в Пушкине, на Ленинградском шоссе в Химках и на Симферопольском шоссе в Подольске.